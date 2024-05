L’ex naufrago Pietro Fanelli al vetriolo contro Fedez: “Nano, burattino e piccolo uomo”

NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Su Instagram Pietro Fanelli, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, si è scagliato contro Fedez: “Nano, burattino e piccolo uomo”. Ecco quali sarebbero i motivi di questo sfogo verso il rapper.

Pietro Fanelli contro Fedez

Pietro Fanelli è stato tra i naufraghi dell’ultima Isola dei Famosi che ha fatto più discutere. Il concorrente si è ritirato dal programma e ha anche discusso con Vladimir Luxuria. Mentre la sua fidanzata l’ha difeso sui social e lui promette che presto dirà la sua sul reality, senza esclusione di colpi, oggi se l’è presa pure con Fedez. Ma come mai si è arrivati a questo?

Ospite del podcast Gurulandia, Fedez ha discusso di tanti argomenti e ha parlato anche di Muschio Selvaggio e di alcuni degli ospiti avuti in trasmissione. A un certo punto il rapper ha detto qual è stata secondo lui la puntata più noiosa. Non ha fatto il nome dell’ospite, ma è stato comunque molto schietto:

“Una proprio pa**osa è l’unica puntata che ha scelto Martin. Che poi lui diceva in un’intervista che era il direttore artistico di Muschio Selvaggio… adesso io gli voglio bene, bravissimo, ma non ha mai fatto un cao. L’unica puntata in cui lui porta un ospite è… chi ca**o era? Non mi viene il nome, tipo un intellettuale teatrante. Due coioni, una pa**a, infatti è la puntata meno vista di Muschio Selvaggio”.

Insomma dichiarazioni quelle di Fedez che hanno fatto discutere e portato il web a trarre le prime ipotesi su chi potesse essere il personaggio in questione. Alcuni nomi sono balzati fuori, ma come detto il rapper è stato vago.

Sebbene Fedez non abbia mai detto apertamente chi fosse questa persone, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli sarebbe arrivato a una sua conclusione. Piuttosto indignato, dopo aver condiviso il video del rapper tra le storie di Instagram, è sbottato:

“Caro Fedez, nano, burattino e piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però. sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze”.

Instagram stories – Pietro Fanelli contro Fedez

Dalla sua Pietro Fanelli non si è di certo risparmiato nei confronti di Fedez e ha persino citato la vicenda legata alla beneficenza di cui tanto si è parlato e ha coinvolto Chiara Ferragni. Ora si attende la replica del rapper.