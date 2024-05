Fedez parla della bionda del famoso video e svela cosa c’è tra loro

Social

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Fedez

Cosa c’è tra Fedez e la famosa ragazza del video del party? Il rapper ha fatto chiarezza una volta per tutte a La Zanzara

A La Zanzara su Radio24 Fedez ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale. Dato che di recente è stato accostato a una ragazza di nome Ludovica Di Gresy, complice un video spuntato sui social, il rapper ha svelato qual è la verità.

Fedez svela cosa c’è tra lui e la ragazza bionda

In questi giorni Fedez è sulle pagine di tutti i giornali e siti di gossip perché paparazzato con una ragazza bionda al release party di Capo Plaza. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Il rapper ne ha parlato a La Zanzara, trasmissione radiofonica di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Le domande provocatorie non sono mancate, tra cui proprio una su rumor di una presunta nuova fiamma. Ma come ha risposto Fedez a tutto questo? Ci sarà qualcosa di vero o si tratta semplicemente di commenti privi di verità? Il rapper ha pensato bene di far luce sulla vicenda e, magari, di poterci mettere anche un punto definitivo alla faccenda.

LEGGI ANCHE: Fedez litiga con Pietro Fanelli, l’ex naufrago pubblica lo screen della chat: “Mettiti la lingua nel c**o”

Dalle parole di Fedez abbiamo ben capito che in realtà, semmai ci fossero dei dubbi, tra i due non c’è alcuna relazione sentimentale o flirt in corso, ma solo una conoscenza amichevole. Tant’è che quando le voci hanno iniziato a farsi insistenti ne avrebbero parlato ridendoci su. Queste le sue parole:

“Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta. I giornalisti sono i nuovi influencer, fra Gramellini e Alessia Lanza che è una tiktoker non vedo differenze“, ha detto Fedez.

Che dopo queste dichiarazioni di Fedez la faccenda possa finalmente concludersi qui? Probabilmente il rapper si augura che possa sgonfiarsi quanto prima questo inutile rumor sulla sua vita sentimentale.

In generale comunque il nome di Fedez è sempre sulla bocca di tutti per svariati motivi e no, non parliamo del nuovo tatuaggio che ha inciso sul palmo delle mani. Dalla crisi con Chiara Ferragni, della quale evita le battute e di fare gli auguri pubblicamente per il compleanno (come accaduto a Pomeriggio 5 quando è stato intercettato), ad altri noti pettegolezzi.