Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Fedez

Il dissing tra Fedez e Luis Sal

Sui social in queste ore non si parla davvero d’altro che dello scontro a distanza tra Fedez e Luis Sal. I due come reso noto fino a oggi non avevano mai fatto parola delle loro divergenze, ma il rapper aveva promesso che ne avrebbe parlato e spiegato anche il perché dell’assenza dello youtuber nel podcast Muschio Selvaggio.

Così in questi giorni Fedez ha colto l’occasione di pubblicare un lungo video in cui ha rivelato per filo e per segno la sua posizione circa questa vicenda, che risalirebbe addirittura al periodo sanremese. Non è tardata poi ad arrivare la replica di Luis Sal, che ha dato una versione totalmente differente. Da qui la faida con la contro risposta da parte del rapper. Possiamo dire di non esserci fatti mancare nulla.

Il tutto ha generato comunque una netta spaccatura anche tra gli utenti del web, tra chi prende le difese di Fedez e chi invece sostiene abbia ragione Luis Sal. Ma non è finita qui, perché il dissing è stato commentato anche da chi è molto vicino a J-Ax, con cui il cantante oggi conserva un bellissimo rapporto professionale e amichevole dopo un periodo di scontri.

In anonimo una persona ha contattato Very Inutil People, facendogli notare come anche chi è molto vicino a J-Ax abbia condiviso l’accaduto sui social. In particolare la moglie di Space One, amico del rapper e la moglie di Grido, fratello di J-Ax.

L’ironia della moglie dell’amico di J-Ax e della moglie del fratello sul dissing Fedez-Luis

Entrambe hanno pubblicato tra le storie di Instagram il dissing che ha coinvolto Luis Sal e Fedez, ex socio di J-Ax (e ora di nuovo amico). Insomma non è mancata l’ironia da parte di entrambe, come possiamo ben vedere, che ha coinvolto davvero moltissimi utenti.