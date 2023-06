Giorgia Soleri lancia una frecciata dopo la rottura con Damiano? Le accuse del web

NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2023

Le accuse a Giorgia Soleri

In queste ore si è a lungo discusso di Giorgia Soleri e di Damiano David. Come sappiamo infatti il leader dei Maneskin è stato beccato in discoteca mentre baciava una ragazza, e a quel punto il video del momento ha fatto il giro del web. Poco dopo il cantante, rompendo il silenzio, ha annunciato la fine della sua relazione con la scrittrice, lasciando i fan senza parole. La Soleri nel mentre ha prontamente smesso di seguire sui social non solo Damiano, ma anche i Maneskin, al gran completo. Nelle ultime ore per di più la stessa Giorgia ha parlato per la prima volta, affermando:

“Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore, motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. […] Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme”.

In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Giorgia Soleri si è infatti mostrata sui social in treno mentre leggeva un libro dal titolo particolare. A quel punto le malelingue del web hanno accusato l’influencer di aver lanciato una frecciatina.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni utenti. Giorgia infatti ha già ampiamente espresso il suo punto di vista su quanto accaduto, e di conseguenza ha messo la parola fine a tutta la vicenda.