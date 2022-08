Luis Sal e Fedez in costume da bagno

Qualche mese fa Luis Sal e Fedez hanno fatto parlare di loro per via di un bacio che si sono scambiati sulla bocca e ripreso dai social. Una sfida che hanno portato a termine ma che ha strappato un sorriso a tutti i presenti e agli utenti che l’hanno visto. Come ben sappiamo, infatti, i due sono molto amici da diversi anni ormai. Insieme conducono anche il podcast di successo “Muschio Selvaggio” e spesso si fanno vedere insieme su Instagram e non solo. Virali, per esempio, anche le reazione della piccola Vittoria, figlia di Federico e Chiara, ogni volta che vede Luis. La bambina sembra avere una vera e propria cotta per lo youtuber e ogni volta che la guarda si imbarazza.

Fatto sta che l’estate Luis e Federico l’hanno fatta diventare bollente grazie a diversi scatti che hanno fatto il giro sui social. Si tratta, in realtà, di un qualcosa già visto lo scorso anno e che, come dice anche il rapper, è diventata una vera e propria tradizione di famiglia. Stiamo parlando dell’immagine che li ritrae in piscina con indosso solo il costume di Borat. Un indumento che lascia davvero ben poco all’immaginazione. In un video allegato al medesimo post, inoltre, li possiamo vedere anche dietro la console da DJ mentre suonano alcuni dischi.

Nella prima foto notiamo che Fedez, essendo più basso di Luis Sal, si è dovuto procurare di piccoli sgabelli per essere alla sua altezza. In un’altra, invece, sono in mezzo alla natura per poi ritrovarsi distesi sopra un divano bianco, in pieno relax, mentre si godono il sole della Spagna. Avevate già visto queste immagini nel 2021? Fatecelo sapere con un commento.

