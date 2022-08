Raffaella Fico potrebbe davvero tornare nella casa del GF Vip 7? Ecco che cosa ha rivelato in un'intervista.

Raffaella Fico al GF Vip 7?

In queste settimane si sta parlando molto del cast del GF Vip 7. Nelle ultime ore Alfonso Signorini ha anche dato un altro indizio riguardante la sesta concorrente ufficiale, anche se nessuno sembra avere le idee chiare di chi possa essere. Il solo nome certo, al momento, è quello di Giovanni Ciacci. Lui è stato confermato ormai da qualche tempo e ha rivelato che all’interno della Casa porterà un argomento molto delicato come quello della sieropositività.

Per quanto riguarda gli altri vipponi, ad oggi, non abbiamo informazioni precise. Ci sono diversi rumor che si stanno diffondendo sul web ma nulla di concreto. Si passa da Teresa Langella a Jessica Antonini, la quale si è autocandidata: “Amo i reality, tutti. Ma ammetto che fare il Grande Fratello Vip sarebbe uno dei miei desideri più grandi. Ho anche un figlio, e senza ipocrisia potrei dirti che quel genere di programma riuscirebbe a farmi guadagnare qualcosa che mi servirebbe“. Nella giornata di oggi, però, si aggiunge un nuovo nome. Quello di una ex gieffina della sesta edizione.

Stiamo parlando di Raffaella Fico, la quale è stata eliminata non molto tempo dopo l’inizio del reality in quell’occasione. Adesso le piacerebbe una seconda opportunità e ne ha parlato tra le pagine della rivista Vero, come riporta anche La Nostra TV: “È un’esperienza che rifarei…La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti“. A voi piacerebbe rivedere la showgirl dentro la Casa più spiata d’Italia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Il GF Vip 7 dovrebbe avere inizio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, lunedì 19 settembre 2022. Le opinioniste saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Seguiteci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.