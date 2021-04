1 Il bacio tra Fedez e Luis

Sono settimane piene di gioia per Fedez. Solo poco più di un mese fa l’amato e seguito rapper ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, gareggiando insieme a Francesca Michielin. Il duo, con la bellissima Chiamami Per Nome, si è classificato al secondo posto e la canzone sta ottenendo un successo pazzesco. Ma non solo. Lo scorso 23 marzo è nata Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita dei Ferragenz, che sul web è già diventata una vera star. Nel mentre Federico sta preparando per i suoi fan nuove sorprese, che senza dubbio arriveranno nelle prossime settimane. Nonostante la partecipazione al Festival della canzone italiana infatti il cantante non ha rilasciato un album di inediti, tuttavia a breve Federico potrebbe pubblicare nuova musica.

Lucia nel frattempo, oltre a lavorare sui suoi prossimi brani, sta anche lavorando al suo podcast Muschio Selvaggio, che come sappiamo va in onda ogni settimana insieme al suo fedele amico Luis Sal. Come ricorderemo i due hanno anche partecipato insieme alla prima edizione di Celebrity Hunted, riuscendo a vincere il programma in onda su Amazon Prime Video.

In queste ore nel mentre Fedez e Luis Sal sono finiti al centro dell’attenzione sul web. Ma scopriamo cosa è accaduto. Nel corso di una diretta sui social, il rapper e lo yutuber per via di una sfida si sono scambiati un bacio sulle labbra! Il video del momento naturalmente ha fatto il giro dei social, e ha strappato un sorriso a molti utenti. Ecco il filmato in questione:

Il video del bacio tra Federico e Luis in queste ore è così finito al centro dell’attenzione, e in molti attendono già con ansia la prossima puntata di Muschio Selvaggio. Nel mentre negli ultimi giorni è emerso anche un retroscena sul passato di Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale infatti nel 2013 ha recitato in un film! Rivediamo in quale e le sue parole.