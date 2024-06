In queste ore a intervenire sui social con un post pubblicato tramite le storie è stata Tatiana, la mamma di Fedez, che sembrerebbe aver lanciato una frecciata.

Parla la mamma di Fedez

Nelle ultime settimane Fedez è stato protagonista assoluto del gossip e dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni si è spesso parlato di lui. Attualmente, come tutti sappiamo, sembrerebbe che il rapper stia frequentando la modella Garance Authié e solo di recente i due sono stati avvistati insieme nel backstage di Battiti Live. Contemporaneamente il cantante è anche tornato sulle scene musicali con il suo nuovo singolo, Sexy Shop, che contiene riferimenti alla rottura con la Ferragni. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo mesi di gossip e pettegolezzi, ieri a intervenire sui social è stata Tatiana Berrinzaghi. La mamma di Fedez così con una storia pubblicata sui suoi profili ha lanciato quella che ai più è sembrata essere una frecciatina. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro dei social:

“Quando assistiamo al successo degli altri può capitare di sentirci invidiosi, frustrati o insoddisfatti verso la nostra stessa vita. La chiamano ‘sindrome del papavero alto’ ed è una condizione di particolare disagio dovuta all’invidia del successo altrui”.

Non è chiaro tuttavia a chi o a cosa la mamma di Fedez si stesse rivolgendo, tuttavia il suo post sta facendo discutere i social. Nel frattempo in queste ore si è tornati a parlare del presunto divorzio tra i Ferragnez. Stando a quanto è emerso, pare che sia stata Chiara Ferragni a presentare le carte al rapper. Sembrerebbe anche che i due stiano optando per una separazione consensuale, per evitare inutili e lunghe battaglie in tribunale.