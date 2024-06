Fedez in compagnia a Battiti Live! Beccato nel dietro le quinte con Garance Authié (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 22 Giugno 2024

Battiti Live Fedez

A Battiti Live c’era anche Fedez! Il rapper si è presentato in compagnia della presunta nuova fiamma, Garance Authié ed è stato beccato insieme a lei nel dietro le quinte della trasmissione.

Fedez beccato con Garance a Battiti Live

Non solo i Blue! Ieri sera alla prima di Battiti Live in diretta da Molfetta ha partecipato anche Fedez. Il rapper, in scena con il nuovo duetto estivo insieme a Emis Killa sulle note di Sexy Shop, è tornato a far parlare di sé. Nel corso della serata, dove Ilary Blasi è stata grande protagonista (anche di qualche gaffe), l’ex marito di Chiara Ferragni si è preso la scena.

Con Virgo Cosmetic, come mostrato dal video pubblicato da Roberto Alessi, siamo riusciti a intercettare Fedez nel dietro le quinte di Battiti Live. Il cantante si trovava in compagnia di Garance Authié. È pur vero che nelle scorse ore è emersa la notizia che la modella francese “avrebbe un fidanzato in Francia”, ma è bastato questo video per riaccendere nuovamente i riflettori su di lei e sul rapper.

Dalle immagini mostrate Fedez sembrava intento a bere dell’acqua da una bottiglietta e poco dopo anche Garance ha emulato lo stesso gesto prima di seguirlo nel dietro le quinte. Probabilmente dalle immagini sembra che i due abbiano scambiato qualche fugace parola, prima di allontanarsi.

L’accaduto ovviamente è stato motivo di curiosità da parte dei presenti. Dato che ultimamente proprio la vita privata di Fedez è quanto mai chiacchierata da giornali e fan. Peraltro ogni suo movimento è motivo di discussione. Quindi il fatto che sia stato pizzicato a Battiti Live in compagnia della Authié non può che fare notizia, a modo suo, anche se non è la prima volta che i due vengono beccati l’uno accanto all’altra.

Pare proprio che Fedez abbia voltato pagina per davvero questa volta: dal trasloco al voler avere con sé un nuovo cane, per passare al presunto flirt con Garance Authié. Chissà se verranno mai confermate (o smentite ufficialmente) queste voci di corridoio sul loro rapporto. Ogni giorno una notizia! Quale sarà il prossimo scoop?