Al concerto di Geolier a Napoli un ragazzo con la sindrome di down chiede la mano alla fidanzata: il dolce video

Debora Parigi | 24 Giugno 2024

Nelle tre date di Geolier allo stadio Maradona di Napoli sono accadute molte cose. Ma tra queste ce n’è una davvero “speciale” che ha fatto commuovere il web. Si tratta di una proposta di matrimonio tra due ragazzi con la sindrome di down. Ecco il video di quel momento davvero romantico.

Una proposta di matrimonio al concerto di Geolier

Nei tre giorni passati, cioè 21, 22 e 23 giugno, a Napoli presso lo stadio Maradona si sono tenuti i concerti di Geolier che aveva iniziato il suo tour da Messina il 15 giugno. Chi è andato alle varie date ha raccontato che l’evento è stato molto bello e ogni giorno è successo di tutto. Tra questo “tutto” è avvenuta anche una cosa che sicuramente è stata tra le più belle.

C’è stata infatti una proposta di matrimonio tra due giovani ragazzi. Ma non è stata una proposta come vediamo spesso ai concerti, perché i protagonisti erano due ragazzi con la sindrome di down. In un video che gira sul web, vediamo il momento esatto della proposta. Ecco che quindi un ragazzo si inginocchia di fronte alla fidanzata e le mostra l’anello in una scatolina. Lei è felice ed emozionata, ma anche un po’ imbarazzata poiché ha gli occhi di tutti su di loro.

Il ragazzo poi si alza in piedi, toglie l’anello dalla scatolina (che porge a un amico presente) e mette l’anello al dito della fidanzata. Felicissima, lei abbraccia il compagno e lo bacia tra gli applausi di tutti i presenti intorno a loro. E infatti tantissime persone riprendono la scena per poi condividerla sui social e parlare di questo momento davvero romantico e dolce.

Per chi fosse interessato, i concerti di Geolier, dopo la pausa di questi pochi giorni, ripartono il 28 giugno con Roma per continuare poi il 29 a Servigliano, il 5 luglio a Lucca e il 6 luglio a Milano. Il cantante sarà poi il 12 luglio a Stupinigi (Torino). Si riprenderà poi ad agosto: il 12 a Gallipoli, il 16 a Olbia e il 18 a Diamante.