Caso Ferragnez, sarebbe stata Chiara a chiedere il divorzio a Fedez

NEWS

Debora Parigi | 22 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez Ferragnez

Arrivano nuove indiscrezioni sul caso Ferragnez. Fabrizio Corona ha infatti rivelato che sarebbe stata Chiara Ferragni a chiedere il divorzio e adesso la situazione si fa molto delicata anche riguardo ai figli. Inoltre l’ex re dei paparazzi ha detto di aver dato dei consigli a Fedez.

Nuovi retroscena sul divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez

Anche se ognuno sta facendo la sua vita, il caso Ferragnez va avanti. Chiara Ferragni oggi è al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a quanto pare in solitaria. Fedez, invece, probabilmente è con i figli, ma non lo sappiamo con certezza. In tutto questo le pratiche del divorzio continuano grazie ai loro avvocati. E proprio su questo è spuntato un nuovo retroscena.

A svelare tutto ci ha pensato Fabrizio Corona che, come riporta il sito Gossip e TV, ha parlato nel podcast Mondo Cash. L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare della separazione tra l’influencer e il rapper, raccontando un particolare che ancora non sapevamo riguardante proprio il divorzio. Dalle sue parole si capisce che la situazione è abbastanza grave e complicata, consideranto anche che ci sono di mezzo due bambini. Infatti ha detto:

“Con Chiara ci sono delle novità, la situazione è molto grave. Perché quando c’è una separazione e c’è una persona più ferita dell’altra, allora diventa complicato. E adesso sto parlando di Chiara, che ha voluto il divorzio. Questa è una notizia esclusiva, è lei che ha chiesto il divorzio. Lei ha scelto e ha un’avvocata tosta, una molto brava, la Missaglia. Poi uno inizia a fare le guerre. Ad esempio Fedez non può più vedere il cane…”.

Riguardo i figli di Chiara Ferragni e Fedez, Corona ha aggiunto: “Ora a livello legale le cose diventano più complesse. Quindi entrambi hanno il divieto completo di postare i figli. Non solo non possono metterli di faccia, ma non li possono mettere proprio. Devono anche capire che devono stare attenti a quello che fanno sui social e non lo capiscono”.

Proprio sullo stare attenti a cosa si pubblica sui social, Corona ha dato un consiglio a Fedez. “Gli ho detto ‘se te sei single hai tutto il diritto di uscire con le ragazze, che te ne frega se i giornali lo pubblicano. Però cerca di fare le cose in privato. Perché se ti fai vedere ogni giorno con una, non va bene. Ci deve essere un rispetto della storia che hai vissuto'”, ha spiegato l’ex paparazzo.

Staremo a vedere quindi quali saranno i prossimi sviluppi di questa storia sempre più complicata.