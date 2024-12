Per il Natale 2024 Fedez è volato ai Caraibi in una villa lussuoso il cui prezzo è davvero da capogiro. Ecco quanto spende

Primo Natale ufficialmente da divorziati per Chiara Ferragni e Fedez. E il rapper per l’occasione è volato ai Caraibi senza i figli, ma in compagnia di amici e una misteriosa ragazza. Sui social ha pubblicato alcuni contenuti in cui si vede la vacanza extra lusso che sta passando. E la cifra da spendere è davvero da capogiro.

Quando costa il Natale extra lusso di Fedez volato ai Caraibi senza i figli?

Per il 2024 Fedez ha deciso di passare il Natale lontano dall’Italia in compagnia di alcuni amici. Ma ci sarebbe anche una misteriosa ragazza che si vocifera sia colei con cui il rapper si starebbe frequentando. Niente figli, quindi, ma puro divertimento e tutto questo a St. Barth, nei pressi dei Caraibi.

Il cantante, che a febbraio 2025 salirà sul palco dell’Ariston in gara al Festival di Sanremo, ha messo le prime storie sul suo profilo Instagram in cui sta mostrando il luogo in cui si trova. A tal proposito, notiamo un soggiorno decisamente lussuoso in una villa immensa. Quanto costa quindi questo Natale caraibico di Fedez con gli amici?

LEGGI ANCHE: Lino Banfi diventa bisnonno e presenta la pronipote Matilde

Il resort in cui il rapper sta soggiornando è di proprietà di LVMH. Più nel dettaglio, si tratta della Villa de France, una villa privata di 650 mq che ha, tra le altre cose, una sala fitness, spa privata e un maggiordomo personale disponibile h24. Vediamo piscine a sfioro. vista mozziafato e spazi enormi che possono ospita fino a 10 persone. Inoltre c’è veramente tanta privacy.

LEGGI ANCHE: Pasquale La Rocca, l’elogio a Federica Nargi e Luca Favilla

Il costo di tutto questo è di quasi 30 mila euro a notte (27.770 euro per la precisione). Il soggiorno minimo è di tre giorni, quindi gli ospiti presenti spenderanno almeno oltre 80 mila euro. Ma potrebbero restare più di tre giorni.

E mentre Fedez si sta godendo il Natale ai Caraibi, i figli Leone e Vittoria sono con la madre Chiara Ferragni che ha deciso di andare sulle Alpi di Siusi insieme alla sua famiglia. Quindi oltre a Chiara e ai due figli, ci sono la mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca con le rispettive famiglie.