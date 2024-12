Con un toccante post sui social, Pasquale La Rocca si complimenta con Federica Nargi e Luca Favilla, elogiando la coppia che in queste settimane ha conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle.

Il post di Pasquale La Rocca

Sabato sera, nel corso della finale di Ballando con le Stelle, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato Pasquale La Rocca. Il ballerino infatti ha annunciato che lascerà il talent show e che dal prossimo anno si dedicherà a nuovi progetti. Nel mentre il maestro, che in queste ultime settimane ha seguito Federica Pellegrini, si è classificato al secondo posto e per la prima volta in 6 edizioni non ha vinto il programma. In queste ore intanto è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Con un lungo post sui social, Pasquale La Rocca ha elogiato Federica Nargi e Luca Favilla, terzi classificati a Ballando con le Stelle, per via del loro percorso all’interno del programma. Il ballerino dunque, spendendo bellissime parole per la coppia, che ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori, ha affermato:

“Voglio prendermi un momento per fare i miei complimenti più sinceri a voi due per il meraviglioso percorso che avete fatto a Ballando con le Stelle. Federica, la tua eleganza e il tuo carisma hanno illuminato la pista, mentre Luca ha dimostrato di essere un partner eccezionale, capace di creare una sintonia unica con te. Siete riusciti a raccontare emozioni profonde con ogni esibizione, e avete conquistato il cuore del pubblico con il vostro spirito e la vostra autenticità. Essere arrivati al podio insieme è un traguardo straordinario. […] Non posso che applaudire alla vostra crescita e al vostro talento”.

Le dichiarazioni di Pasquale La Rocca hanno trovato il consenso di gran parte del web, che per settimane hanno fatto il tifo per Federica Nargi e Luca Favilla e di certo la coppia farà a lungo parlare di sé.