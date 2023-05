NEWS

Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Fedez

La predizione della nonna di Fedez

Nella giornata di oggi Fedez ha fatto una diretta Instagram all’interno della quale ha fatto riferimento alla presunta lite con Luis Sal. Da tempo, infatti, l’amico non si vede più in sua compagnia e nemmeno alla conduzione di “Muschio Selvaggio“. A quanto pare sarebbe successo qualcosa, ma stando alle parole del rapper dovremo attendere la prossima settimana per scoprire che cosa:

“Sono a un punto limite, ne avrei parlato prima. Avrei evitato questo scenario. È evidente che se non parlo è perché non posso parlare, ma non per mia intenzione. Ora ho degli impegni lavorativi, tra serie, brano e un altro progetto, Voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, anni di lavoro. Dopo questo, la mia intenzione è di spiegare nel modo più trasparente possibile.

Se non si troverà la soluzione, a un certo punto, darò io le spiegazioni. Comprendo che il comportamento non è stato dei migliori. Se non è settimana prossima… Non voglio sprecare le energie ora. Darò io le spiegazioni che da mesi bisognava dare. Alcune speculazioni sono state davvero brutte, lasciamo perdere”.

Proprio riguardo a questa presunta lite, inoltre, si è diffuso un video su TikTok all’interno del quale vediamo la nonna di Fedez fargli una predizione sul suo futuro: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico. Stai attento. Non devi avere amici vuol dire“. Scocciato, però, Federico afferma: “Eh ma che palle. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello“.

Fedez, allora, chiede se si può sapere chi potrebbe essere. La nonna replica: “Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito“. Il rapper afferma di aver capito chi intende la nonna, ovvero Luis Sal. Una coincidenza oppure sua nonna è davvero riuscita a prevedere il futuro? Voi cosa ne pensate?

