Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Le parole di Fedez su Luis Sal

Da diverso tempo ormai si parla di una presunta lite tra Fedez e Luis Sal. In un primo momento i fan si sono accorti che il rapper non parlava più dell’amico e a un certo punto aveva ripreso a condurre il podcast “Muschio Selvaggio” da solo. Di lì a poco, Luis aveva pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui si mostrava a Parigi durante le proteste.

I loro follower, di conseguenza, hanno iniziato a pensare che si trattasse di una separazione momentanea dovuta ad altri impegni lavorativi. I dubbi, però, sono stati alimentati nel momento in cui, in una delle ultime puntate di “Muschio Selvaggio“, è comparso Mr. Marra alla co-conduzione.

Nella giornata di oggi, durante una diretta su Instagram, Fedez ha finalmente rotto il silenzio e affrontato per la prima volta la questione. Non è entrato troppo nel dettaglio, spiegando di volersi concentrare prima di tutti sui suoi progetti lavorativi. La prossima settimana, però, svelerà cos’è successo veramente con Luis Sal:

“Sono a un punto limite, ne avrei parlato prima. Avrei evitato questo scenario. È evidente che se non parlo è perché non posso parlare, ma non per mia intenzione. Ora ho degli impegni lavorativi, tra serie, brano e un altro progetto, Voglio focalizzarmi su questo e non rovinare mesi, anni di lavoro. Dopo questo, la mia intenzione è di spiegare nel modo più trasparente possibile.

Se non si troverà la soluzione, a un certo punto, darò io le spiegazioni. Comprendo che il comportamento non è stato dei migliori. Se non è settimana prossima… Non voglio sprecare le energie ora. Darò io le spiegazioni che da mesi bisognava dare. Alcune speculazioni sono state davvero brutte, lasciamo perdere”.

Non ci resta che portare pazienza. Continuate a seguirci per scoprire, la prossima settimana, cos’è davvero successo tra Fedez e Luis Sal.