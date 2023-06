NEWS

Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

Fedez

L’intervento della mamma di Fedez

Due giorni fa Fedez ha pubblicato un video su YouTube, all’interno del canale “Muschio Selvaggio” per spiegare la sua versione dei fatti in merito alla lite avuta con Luis Sal. A distanza di un giorno, ieri sera, anche lo youtuber ha pubblicato un video in cui accusava il rapper di averlo fatto sentire emarginato ed escluso dal suo stesso progetto:

“Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Dillo alla mamma. Dillo all’avocato… Sono su questo canale perché mi preme.

Federico non sa che sono qui e spero non tolga il video. Avrei continuato questo progetto se non mi fosse stato reso così difficile. Ho condiviso molto delle sue idee. Quando si trattava di ascoltarmi, niente”.

A intervenire, poco dopo, è stata proprio la mamma di Fedez, La signora, che è anche la manager del figlio, ha scritto nelle sue Stories su Instagram: “Aveva ragione la mia mamma“. Ma a cosa fa riferimento nello specifico?

La risposta della mamma di Fedez

Qualche anno fa Federico si era fatto predire il futuro dalla nonna, la quale gli aveva rivelato che ben presto avrebbe litigato con qualcuno: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico. Stai attento. Non devi avere amici vuol dire“. Scocciato, però, Federico afferma: “Eh ma che palle. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello“.

Fedez, allora, chiede se si può sapere chi potrebbe essere. La nonna replica: “Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito“. Il rapper afferma di aver capito chi intende la nonna, ovvero Luis Sal. Seguiteci per altre news.