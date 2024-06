Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

Fedez

Stando a quanto pensa il web Garance Authié, la presunta nuova fiamma di Fedez, potrebbe essere la protagonista del video di Sexy Shop. Ecco tutti gli indizi.

Garance Authié nel video di Fedez?

Dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni il rapper è stato avvistato con diversi giovani modelle. Tra queste spicca la francese Garance Authié, la quale ha 20 anni e sembra essere legata a Fedez da qualche tempo. Al momento non sappiamo che cosa stia succedendo tra loro ma i rumor sono tanti.

A quelli sulla vita personale ne spuntano anche altri in ambito lavorativo. Stando a quanto riporta il web, infatti, parrebbe che Garance potrebbe essere la protagonista del video ufficiale di “Sexy Shop“. A rivelarlo sarebbero alcuni indizi spuntati su TikTok e Instagram.

La modella ha infatti postato un video nella cui descrizione possiamo leggere “sul set“. Che intenda quello del video di Fedez? Per puro caso, infatti, il cantante sta girando proprio oggi le scene che andranno a comporre il prodotto finale e la Authié sembrerebbe lì insieme a lui.

Potrebbe essere che tra Federico a Garance non ci sia nulla di romantico, ma i loro avvistamenti insieme siano solo frutto di una eventuale collaborazione lavorativa. Per adesso non sappiamo ancora la verità ma presto scopriremo che cosa accadrà. È anche vero che per il rapper non sarebbe una novità inserire una propria fiamma all’interno dei suoi video: in passato era capitato con Giulia Valentina, per esempio.

Ovviamente vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso e se mai dovessero uscire maggiori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Per il momento non possiamo fare altro che aspettare le dichiarazioni da parte dei diretti interessati oppure direttamente l’uscita del videoclip. Ma voi cosa ne pensate del nuovo brano di Fedez? Fatecelo sapere con un commento!