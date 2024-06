Holden fa una battuta piccante in radio su Francesca tocca, poi si scusa con Todaro (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

Amici 23

Ospite a Radio Zeta Holden, ex concorrente di Amici 23, ha fatto una battuta un po’ piccante su Francesca Tocca e poi ha tirato in ballo anche Raimondo Todaro.

La battuta di Holden

Holden non ha mai nascosto la sua ammirazione per Francesca Tocca, nemmeno quando era ancora concorrente ad Amici 23. Maria De Filippi se n’era accorta e aveva voluto sottolinearlo durante una puntata del pomeridiano del talent. Questo fatto aveva causato grande imbarazzo sul volto dello studente e questa sua timidezza non se n’è mai andata.

Possiamo infatti anche ricordare la coreografia sexy che ha dovuto portare in scena con la Tocca durante un appuntamento con il Serale. A un certo punto Joseph le aveva anche dedicato un verso del brano che stava cantando: “La tua verità la so, Francesca tocca non ti merito però“. Questo momento aveva suscitato l’ilarità di tutti i presenti, compreso Raimondo Todaro.

attento che mo te viene sotto casa pic.twitter.com/oCewYz56sS — g🐅| posatenebre (@sanguedallanima) June 10, 2024

In queste ultime ore Holden ha rilasciato un’intervista a Radio Zeta durante la quale ha fatto una nuova battuta riferendosi alla ballerina professionista di Amici. Gli intervistatori hanno domandato chi avrebbe voluto baciare e lui ha risposto “Francesca Tocca“. Tutti i presenti si sono messi a ridere urlandogli “bravo, bravo” e poi il cantante ha commentato ancora una volta.

Su Twitter, infatti, è spuntato un messaggio rivolto a Raimondo Todaro: “Scherzo“. Ovviamente tutto è stato fatto in modo molto giocoso e siamo sicuri che il professore di ballo la prenderà a ridere ancora una volta. Chiusa questa parentesi, però, non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità in campo musicale dell’ex volto di Amici 23.

In questo periodo sta continuando il suo tour degli instore ma tutti i suoi fan non vedono l’ora di poterlo ammirare in concerto tra qualche mese. Noi vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso.