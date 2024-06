Massimiliano Varrese fa ‘Clap Clap’ anche nello spazio! Fuori il video ufficiale del suo nuovo singolo

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

Grande Fratello

In queste ore Massimiliano Varrese ha pubblicato sui social il video ufficiale del suo nuovo singolo “Fai Clap Clap“.

Il videoclip di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è tornato al suo primo amore: la musica. L’ex gieffino prima di essere un attore è anche un cantante e un performer. Non sorprende quindi che abbia rilasciato un nuovo brano dal titolo “Fai Clap Clap” e in molti pensano che nasconda delle frecciatine a Beatrice Luzzi. Non sappiamo se sia davvero così in quanto si tratta solo di illazioni del web, ma passiamo a parlare del video ufficiale.

Sul canale YouTube della Joseba Label infatti possiamo vedere le immagini che si susseguono davanti ai nostri occhi. L’attore ha uno stile futuristico e si trova appunto nello spazio circondato da quelli che sembrano dei nemici da sconfiggere.

Si tratta di un concetto che è alla base del pezzo “Fai Clap Clap” e Massimiliano Varrese lo ha spiegato molto bene nella nota stampa divulgata non molto tempo fa:

“Torno magicamente al mio primo grande amore: la musica. La maggior parte della gente mi conosce come Performer e come Attore, ma ho avuto la fortuna di lavorare in tutti i campi del mondo dello spettacolo a 360° e con i più grandi artisti anche a livello internazionale. Non tutti sanno che nasco come cantante ballerino e come cantautore, facendo parte di una delle più grandi major discografiche mondiali.

Fai CLAP CLAP sono le parole che non ho mai detto negli ultimi sette mesi, dopo una delle più forti esperienze della mia vita che tutti conoscete, parole che tutti stanno aspettando. Mi viene da ridere ma a questo risponderà “leI”! Ah.. occhio che una volta visto il video non potrete più farne a meno!”.

A voi piace la nuovissima canzone di Massimiliano Varrese? Fatecelo sapere con un comento!