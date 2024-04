NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

Fedez

Oggi pomeriggio, con una storia pubblicata sui suoi profili social, Fedez ha affermato di essere diventato il nuovo CEO di Versace. Poco dopo però il rapper ha rivelato la verità, facendo chiarezza sulla situazione.

La verità su Fedez e Versace

Si torna a parlare di Fedez. Come accade da mesi a questa parte, il rapper e Chiara Ferragni continuano a far discutere il web, finendo spesso al centro dell’attenzione mediatica. A seguito della separazione, come tutti ormai sappiamo, i due stanno facendo vite completamente diverse. Mentre il rapper si sta concentrando su sé stesso e in questi giorni è volato in California per il Coachella, l’imprenditrice digitale è sparita dalla circolazione per ben due settimane e solo ieri sera ha fatto ritorno su Instagram. Federico allo stesso tempo è tornato a Milano nella sua nuova casa e poco fa è finito al centro del gossip. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Chi segue il cantante sa bene che da anni una profonda amicizia lo lega a Donatella Versace. Oggi così i due si sono ritrovati e si sono mostrati insieme sui social. A sorpresa però Fedez ha annunciato su Instagram di essere diventato il nuovo CEO di Versace e naturalmente la notizia ha prontamente fatto il giro del web. Una manciata di minuti dopo però il rapper ha fatto chiarezza sulla situazione, dichiarando di aver voluto fare un semplice scherzo ai suoi follower. Queste le sue parole in merito:

“Prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia, dico che stavamo scherzando. Non sono il CEO di Versace, anzi lo salutiamo”.

Fedez dunque non è il nuovo CEO di Versace. A ricoprire questa carica è infatti ancora a Emmanuel Gintzburger che da quasi due anni a questa parte collabora con il noto brand di moda.