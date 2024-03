Chi sono Enrico e Benedetta di Matrimonio a prima vista 12

NEWS

Debora Parigi | 13 Marzo 2024

Chi è

Andiamo a conoscere Enrico e Benedetta, coppia di Matrimonio a prima vista 12. E scopriamo le informazioni sulla loro biografia, la vita privata e il lavoro.

Chi sono Enrico e Benedetta

Tra le coppie di Matrimonio a prima vista 12 abbiamo quella formata da Enrico e Benedetta. Vediamo quindi chi sono e le informazioni che li riguardano.

Enrico Bonechi ha 43 anni ed è di Pistoia. Subito dopo il diploma in ragioneria, ha iniziato la sua carriera in banca che non ha mai abbandonato dopo 20 anni. Ragazzo sportivo che ama la palestra, la corsa e il nuovo, nel tempo libero non rinuncia ad un’uscita con gli amici. Purtroppo, ha perso da poco il papà. In famiglia ha un bellissimo rapporto con la mamma, il fratello e la nipote. Non ha mai avuto storie serie, infatti la convivenza più lunga è durata 6 mesi.

Benedetta Campigli ha 34 anni ed è di Lamporecchio in provincia di Pistoia. È responsabile di un punto vendita di una catena di articoli sportivi, lavoro che ama e che le ha permesso da poco di comprare una casa di cui va molto orgogliosa. Cresciuta in una famiglia molto unita in cui le manifestazioni di affetto non sono molto frequenti, e con due sorelle molto più grandi di lei, Benedetta ha la passione per il viaggio, lo sci e la pallavolo. Alle spalle ha una relazione con una proposta di matrimonio non andata a buon fine perché lei si è presa del tempo fino alla fine della relazione.

Gli esperti li hanno messi insieme perché hanno in comune degli schemi mentali abbastanza rigidi di cui sono prigionieri da anni. La relazione dovrà giocare sul sottile equilibrio tra l’autonomia individuale e la condivisione di una vita insieme. Non è facile, ma sperano che ci mettano il massimo impegno per cercare un punto di condivisione.

Enrico e Benedetta a Matrimonio a prima vista

Siamo arrivati all’edizione numero 12 di Matrimonio a prima vista e questo programma ha davvero un grande successo tra il pubblico. Ma chi sono le coppie di questa edizione? Ecco i loro nomi:

Parlando di Enrico e Benedetta, lui non ha mai avuto una storia davvero importante, la convivenza più lunga è stata di 6 mesi. Ed è da 20 anni che si chiede perché non sia riuscito a formare una famiglia. Ha molta voglia di trovare la compagna della vita. Lei, invece, ha una storia importante alle spalle con una proposta di matrimonio che però non ha accettato. In realtà si è presa del tempo per rispondere e alla fine la relazione si è conclusa. Ad oggi è felice lavorativamente e in vari ambiti, ma vorrebbe condividere le sue emozioni e i suoi successi e insuccessi con qualcuno.

Il percorso nel programma

Enrico e Benedetta sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Come sarà quindi il loro percorso che durerà 5 settimane? Andiamo a vedere cosa accadrà in ogni punta.