1 Nuovo tatuaggio per Fedez

Oggi per Fedez è un grande giorno. Il rapper, infatti, ha condiviso nelle sue Stories di Instagram il fatto che comincerà a farsi un nuovo tatuaggio sulla schiena. Nei video pubblicati possiamo sentirlo affermare: “Finalmente è il giorno del nuovo tatuaggio sulla schiena, evviva. Con il grande Luca Natalini. Farà veramente male, evvai!“. In seguito vediamo togliere lo stampo del disegno dal dorso del cantante. Il disegno è talmente grande che richiede che anche il lato B sia scoperto.

Per tale ragione qui sotto possiamo ammirare meglio l’opera iniziale con il sedere al vento ma comunque coperto dall’emoticon di una pesca. In sovraimpressione la scritta: “Inizia il calvario“. In un successivo video dice: “Test per vedere quanto farà male il tatuaggio… Ciak uno“. Per un attimo notiamo, mentre si riprende, che il volto si contorce in una smorfia di dolore. Sembra che stia per urlare, ma poco dopo si rilassa subito esclamando: “Ok, pensavo peggio“. A un certo punto si abituata a tal punto da riuscire a mangiare sdraiato sul lettino un piatto di pasta e della verdura.

Il tatuaggio di Fedez

Vedremo tra un po’ di tempo come sarà il risultato del tatuaggio di Fedez. Questo, ad ogni modo, è soltanto uno dei giorni importanti del rapper. Ieri, infatti, ha festeggiato quattro anni di matrimonio con Chiara Ferragni. A lei ha dedicato un tenerissimo messaggio sui social:

4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo, Ferry.

