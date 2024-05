NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Maggio 2024

Fedez

In queste ore è tornato virale il video di quando Fedez fu ospite per la prima volta ad Amici nel 2013. In quella circostanza Maria De Filippi riempì il rapper di complimenti.

Fedez ad Amici nel 2013

Sono stati mesi duri questi per Fedez. Dopo la separazione da Chiara Ferragni infatti il rapper ha stravolto la sua vita e ha così voltato pagina. Attualmente dunque il cantante si sta concentrando su questo nuovo inizio, tuttavia spesso è finito al centro del gossip e del pettegolezzo. Allo stesso tempo però Federico non sta trascurando la sua carriera e in questi giorni è tornato a curare le sue attività di beneficenza. A breve infatti si terrà la nuova edizione del concerto evento Love Mi, attesissimo dai fan, e nei prossimi giorni arriveranno le prime news in merito allo show, che per la prima volta non si svolgerà in Piazza Duomo.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. A tornare virale sui social è stato infatti un vecchio video con protagonista il rapper, risalente a quando nel 2013 partecipò per la prima volta come ospite ad Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione il cantante duettò con Greta e Moreno, all’epoca allievi della scuola, nei brani Cigno Nero e Alfonso Signorini. Ma non solo.

Dopo l’esibizione infatti Maria in persona riempì di complimenti Fedez, che in breve tempo aveva ottenuto numerosi successi professionali, riuscendo a imporsi sulle scene e facendo conoscere il suo nome al grande pubblico. Lo stesso Federico ha condiviso il filmato tramite le sue Instagram stories, ricordando l’incontro con gli allievi del talent show e con la De Filippi.

In queste settimane intanto il cantante sta anche lavorando a nuova musica e a breve dunque potrebbero arrivare grandi sorprese per tutti i suoi fan.