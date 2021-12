1 Fedez arriva ad Amici

Sono settimane intense queste per Fedez. Come sappiamo solo qualche giorno fa il rapper ha rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, Disumano, che sta già scalando le classifiche italiane. Il progetto è composto da ben 20 tracce, e tra esse ci cono anche le ormai hit Mille, Bimbi Per Strada (Children) e anche Meglio del Cinema, dedicata a sua moglie Chiara Ferragni. Ma non solo. A partire dal 9 dicembre infatti Federico debutterà anche su Amazon Prime Video con la serie evento The Ferragnez, incentrata proprio sulla vita privata di questa amatissima coppia, e di certo ne vedremo delle belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni il cantante sta promuovendo il suo album, e nelle prossime settimane ci saranno diversi impegni.

Solo qualche ora fa a sorpresa, con un post sui social, Fedez ha annunciato che prossimamente sarà addirittura ospite ad Amici di Maria De Filippi, dove si esibirà sulle note di Sapore. Ma non solo. Il rapper ha anche svelato che ballerà insieme agli allievi della scuola, e di certo non mancheranno grandi emozioni. Queste le dichiarazioni di Federico in merito:

“Probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare Sapore. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, con i ballerini, di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo. Sarà divertente…sarà un gran figura di m**da”.

Non Fedez che va ad amici, si fa creare una coreo gratis dai professionisti e probabilmente chiederà poi di riprodurla su tiktok

MICA SCEMO Ma se mi fai ballare Giulia una volta in più per me puoi fare TUTTO#amemici20 #amici21 pic.twitter.com/HH8y6IznGU — Nonita💗 (@bollicine00) December 1, 2021

Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà quando Fedez arriverà come ospite ad Amici di Maria De Filippi. Attualmente non è ancora chiaro quando il rapper arriverà all’interno del talent show, ma senza dubbio nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito. Nel mentre solo alcune ore fa Federico ha fatto una rivelazione inedita sulla sua vita di coppia con Chiara Ferragni. Andiamo a rivedere di cosa si tratta e le sue dichiarazioni.