1 Pace fatta tra Fedez e Fabio Rovazzi?

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato diverso tempo fa e ancora oggi non si conoscono i motivi che hanno portato al loro distacco. Stando a quanto dichiarato da Rovazzi in un’intervista passata, però, pare c’entrasse il fatto di aver mischiato il lavoro con l’amicizia:

La situazione che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericolosa. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone. E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte. Parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione.

Fabio, inoltre, aveva anche affermato di sentirsi molto dispiaciuto per la situazione che si era creata con Fedez: “E mi dispiace. Sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono, era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera […] Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente“.

Oggi, però, pare che qualcosa sia cambiato. Nella giornata di ieri, come mostra in alcune foto anche il sito Webboh, i due sono stati avvistati a parlare insieme durante il concerto di Tananai. Pare, infatti, che abbiamo intrattenuto una conversazione per una decina di minuti in maniera amichevole. Che sia tornato il sereno tra loro? Probabilmente lo scopriremo presto. Chissà se nel loro futuro ci sarà una nuova collaborazione.

Ma quella con Rovazzi non è l’unica tregua che ha dichiarato Fedez. Sembrerebbe, infatti, aver fatto pace anche un altro rapper…