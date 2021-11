1 Fedez in politica?

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Come sappiamo da sempre il rapper si batte per alcune importanti tematiche sociali e politiche e in più di un’occasione si è scontrato con alcuni leader italiani. Adesso dunque arriva una notizia che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web. Sembrerebbe infatti che Federico sia pronto a scendere in politica nel 2023, anno in cui si terranno le prossime elezioni.

A lanciare l’indiscrezione è stato il Corriere della Sera, che fa notare come nella giornata del 10 novembre 2021 Fedez abbia registrato sul web un dominio, al momento inattivo, il cui nome lascerebbe presagire le prossime mosse del rapper: fedezelezioni2023.it! Questo quanto riporta il Corriere in merito:

“Solo il tempo dirà se si tratta della messa in moto dell’ingranaggio di una discesa vera e propria nel campo della politica, che da qualche tempo bazzica abitualmente con sortite sui social e non solo, oppure semplicemente l’ennesima trovata pubblicitaria. Di certo c’è che questa mattina, 10 novembre 2021, il rapper Fedez ha registrato sul web un dominio che lascia presagire la prima opzione. E cioè quella che rimanda a un suo diretto coinvolgimento nelle elezioni politiche italiane che, se la legislatura arrivasse al suo completamento (come più che verosimile), si terranno tra un anno e mezzo. Il dominio registrato, che al momento risulta ovviamente inattivo, non lascia scampo a fraintendimenti del caso: fedezelezioni2023.it. Come non si presta a fraintendimenti di sorta la società che l’ha comprato, la ZDF (Fedez al contrario), che è la sua”.

Cosa accadrà dunque? Che Fedez sia davvero pronto a scendere in politica nel 2023? Nonostante alcuni siano certi che il rapper stia per iniziare un nuovo percorso, le cose potrebbero non essere come sembrano. La verità infatti potrebbe essere un’altra e la politica potrebbe non avere nulla a che fare con Federico. Andiamo a leggere dunque le varie teorie del web.