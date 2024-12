Litigio con l’assistente? Spunta un presunto retroscena, svelato da Gabriele Parpiglia, su Fedez. Ecco cosa sarebbe successo secondo quanto ripreso dal giornalista.

Fedez, il presunto retroscena sulla lite

C’è stata preoccupazione sui social quando Fedez è arrivato a Sanremo per presentare il titolo della sua canzone che canterà al Festival. In tanti hanno notato il rapper provato, ma lui poi sui social ha assicurato di stare bene e di non essere assolutamente triste. Senza addentrarsi troppo nel discorso ha fatto sapere di aver avuto situazione sue al di fuori della musica e per questo era giù di corda.

Fedez quindi ha giustificato così il tutto. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha fatto luce sull’accaduto svelando dei presunti retroscena che sarebbero emersi riguardo lo stato d’animo del rapper. Per prima cosa il giornalista ha parlato della festa dell’agenzia a cui il cantante ha preso parte, in cui pare sia stata presente anche colei che sarebbe il nuovo flirt di Federico.

Ciò su cui si è soffermato Parpiglia, però, è stata la frase pronunciata da Fedez: “Ho avuto cose mie relazionali”. Pare siano state queste dunque le problematiche ad aver accusato del malessere in lui. Ecco quanto raccontato dal giornalista:

“Mi attengo ai fatti: con quella frase Fedez svelava un qualcosa di grave successo con la sua storica assistente Eleonora. I due hanno avuto un brusco litigio prima della presentazione sul palco di Fedez con Conti. Un litigio finito malissimo perché al ritorno verso Milano Fedez ha lasciato Eleonora in autogrill, da sola, ed è andato via”.

Gabriele Parpiglia nel suo discorso ha poi aggiunto: “Tutto questo dopo un lungo litigio furioso. (…) C’è da dire che la ragazza più volte si è allontanata dal rapper, ma lui poi ha chiesto scusa e lei è tornata per l’ennesima volta a lavorare per lui. Questa volta come andrà a finire? E quale sarà stato il motivo per una reazione così brusca e brutta, in un periodo in cui si parla di sicurezza e protezione per le donne? Sappiamo che questa notizia non può esser smentita e sappiamo che le polemiche le ‘leggiamo’ già dietro l’angolo”.

Precisiamo che al momento si tratta di indiscrezioni e Fedez non ha né confermato né smentito l’accaduto così come il suo staff. Vedremo se dopo questo gossip emergeranno delle precisazioni a riguardo. Novella2000.it in ogni caso è assolutamente disponibile nel caso volessero intervenire.