Pochi minuti fa, nel corso di una diretta su Instagram, Fedez ha rotto per la prima volta il silenzio e ha rivelato cosa è accaduto a Sanremo.

Le dichiarazioni di Fedez

Mercoledì sera, nel corso della finale di Sarà Sanremo, a far preoccupare il pubblico e il web è stato Fedez. Come sappiamo, durante la diretta i 30 Big in gara al prossimo Festival della canzone italiana hanno rivelato per la prima volta i titoli delle canzoni che ascolteremo a febbraio e ovviamente ad arrivare in studio è stato anche l’ex marito di Chiara Ferragni. Fin dal primo momento tuttavia l’atteggiamento del rapper è apparso strano ai più e a quel punto i fan, e non solo, si sono seriamente preoccupati. Qualcuno ha infatti ipotizzato che il cantante non stesse fisicamente bene e in tanti hanno atteso news sul suo stato di salute.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Spolverato, il “guru della moda” parla per la prima volta

Poco fa così a rompere per la prima volta il silenzio è stato il cantante in persona. Nel corso di una diretta su Instagram, Fedez ha fatto chiarezza sulla situazione, tranquillizzando il pubblico e rivelando cosa è accaduto a Sanremo. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro dei social:

“Cosa è accaduto a Sanremo? Avevo avuto delle cose mie relazionali al di fuori della musica. Ero un po’ giù ma ero tranquillo e rilassato. Non so perché si è fatto un dramma. Sto bene. La mia vita è fatta un po’ di alti e bassi ultimamente, ma ce ne freghiamo ragazzi. Bisogna andare avanti”.

Sembrerebbe dunque che Fedez stia bene e che al momento non ci siano alcuni problemi. In queste settimane così il rapper si preparerà a tornare sul palco dell’Ariston, dove presenterà la canzone Battito, che ha già incuriosito i più. Ma come ci stupirà stavolta Federico? Non resta che attendere il prossimo febbraio per scoprirlo.