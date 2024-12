Ieri sera Fedez è arrivato a Sarà Sanremo per rivelare il titolo della canzone che porterà in gara al prossimo Festival della canzone italiana. Sui social però spunta un retroscena che non passa inosservato.

Il retroscena su Fedez

Sappiamo tutti che quello che sta terminando non è stato un anno semplice per Fedez. Il rapper infatti è finito al centro della bufera mediatica a seguito della fine del matrimonio con Chiara Ferragni e sul suo conto se ne sono dette di ogni. Per tutta l’estate come se non bastasse il cantante è stato anche uno dei protagonisti della cronaca rosa, dopo essere stato beccato in diverse occasioni in dolce compagnia. Da qualche settimana si mormora invece che Federico abbia un nuovo amore, nonostante al momento non sia ancora arrivata alcuna conferma a riguardo.

Nel mentre il rapper si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e a febbraio tornerà sul palco del Festival di Sanremo tra i Big in gara. Dopo l’esperienza del 2021, il cantante è pronto a rimettersi in gioco e solo ieri sera, durante la diretta di Sarà Sanremo, ha rivelato il titolo del suo brano: Battito.

Fin dal primo momento tuttavia alcuni fan hanno notato un atteggiamento strano in Fedez. Secondo qualcuno infatti il rapper non sarebbe stato al massimo della forma e c’è chi si sta seriamente preoccupando per lui. In queste ore come se non bastasse è emerso un retroscena che ha attirato l’attenzione del pubblico. Stando a quanto ha rivelato il giornalista Rai Domenico Marocchi, Federico sarebbe stato l’unico artista a uscire da una via secondaria, per evitare di incontrare fan e telecamere.

In molti dunque si stanno chiedendo cosa stia accadendo, ma al momento il rapper non è ancora intervenuto per fare chiarezza sulla situazione. Cresce nel mentre l’attesa di ascoltare per la prima volta Battito, che di certo non deluderà le aspettative dei fan.