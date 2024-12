Cosa avrà voluto dirci? Sui suoi social Fedez ha pubblicato una storia sospetta. Poco dopo però ha cancellato tutto. A chi era rivolto questo messaggio? Il web ha fatto varie ipotesi, specie dopo il gesto del rapper di rimuovere il contenuto.

La storia cancellata da Fedez

Ma con chi ce l’ha stavolta Fedez? Questa la domanda che in tanti si saranno posti probabilmente non appena avranno visto per pochi secondi la storia Instagram pubblicata dal rapper. Contenuto scomparso pochi istanti dopo.

Il video è stato comunque salvato da alcuni utenti che sui social network hanno provato ad analizzarlo con alcune supposizioni. Ecco cosa ha postato Fedez sul suo Instagram: “L’arte è arte, il nuoto è uno sport completo, Maradona non si allenava mai, il libro è meglio del film, il gatto è l’animale meno impegnativo, il genitore è il mestiere più difficile, uno straordinario Tony Servillo“.

Fedez riappare sui social ma poi cancella la storia. C’è qualcosa che mi sfugge? pic.twitter.com/tgWRCuxAx9 — Valentina Federici (@Vale_Rici) December 19, 2024

Come abbiamo già spiegato il tutto è sparito poco dopo, ma non conosciamo le ragioni di questo gesto da parte di Fedez.

Se da una parte il suo “rivale” Tony Effe ha fatto molto discutere dopo essere stato escluso dal Concerto di Capodanno a Roma (e averne organizzato uno tutto per sé al Palazzo dello Sport), anche Fedez ha riacceso i riflettori su di sé in questi ultimi giorni.

Il rapper, esattamente come Tony Effe vedremo al Festival, si è presentato durante la serata di Sarà Sanremo per presentare il suo brano, Battito. Ciò nonostante l’atteggiamento del cantante ha preoccupato i fan durante la breve conversazione con Carlo Conti, tanto che in molti si sono domandati cosa stesse succedendo. La madre di Fedez ha rassicurato tutti, ma ora il cantante sta facendo parlare per un altro motivo come abbiamo visto.

Sui suoi social Fedez non ha spiegato nulla a proposito della storia rimossa, ma chissà non possa arrivare qualche chiarimento anche per mettere a tacere i dubbi del web.