A seguito di quanto accaduto in occasione delle Olimpiadi 2024, la IBA ha deciso di premiare Angela Carini con 100 mila dollari netti, come se avesse vinto la medaglia d’Oro.

Angela Carini premiata come se fosse diventata campionessa olimpica

In questi giorni non si è fatto altro che parlare di Angela Carini. La campionessa italiana, in gara alle Olimpiadi 2024, come sappiamo si è infatti ritirata dallo scontro contro l’avversaria Imane Khelif a pochissimi secondi dall’inizio del match, dopo aver accusato due forti colpi. Sui social nel mentre gli utenti si sono letteralmente divisi e mentre c’è chi sta prendendo le parti dell’atleta azzurra, c’è anche chi la sta duramente attaccando, schierandosi invece dalla parte della Khelif. Poco fa nel mentre è arrivata una notizia che sta alimentando la discussione.

Con una nota ufficiale la IBA (International Boxing Association) ha fatto sapere che per decisione del presidente Umar Kremlev, Angela Carini verrà premiata “come se fosse diventata campionessa olimpica”. La pugile dunque riceverà un premio che consiste in 100mila dollari netti. 50 mila dollari andranno direttamente all’azzurra, 25 mila al suo allenatore e 25 mila infine alla federazione di appartenenza. Ma non solo. In merio a questa scelta il presidente Kremlev ha fatto sapere:

“Non riuscivo a guardarla mentre piangeva e non posso rimanere indifferente a una situazione del genere. Non capisco perché uccidano il pugilato femminile. Per mantenere le condizioni di sicurezza, dovrebbero competere solo le atlete elegibili”.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Musetti ha bestemmiato in campo? Spunta un video sospetto

Insomma, pur essendosi ritirata dalla gara Angela Carini verrà premiata come se avesse vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi 2024. La notizia naturalmente sta già facendo il giro del web e in questi minuti è partita una nuova polemica sui social. Attualmente intanto la pugile non ha ancora commentato la notizia ma di certo nelle ore a venire potrebbero arrivare alcune prime dichiarazioni.