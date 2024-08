In queste ore a rompere il silenzio è stato il medico che ha soccorso Fedez, che ha rivelato cosa è accaduto in ospedale

In queste ore si sta molto parlando del ricovero di Fedez, che è finito in ospedale a causa di un malore. Adesso a rompere il silenzio è anche il medico che ha soccorso il rapper, che ha rivelato cosa sarebbe accaduto.

Parla il medico che ha soccorso Fedez

Non sono state ore semplice le ultime per Fedez. Il rapper infatti era in viaggio in aereo verso Gallipoli, dove avrebbe dovuto prendere parte a una serata, quando a un tratto ha accusato malore. All’atterraggio così il cantante è stato prontamente trasferito in ospedale, dove ovviamente ha ricevuto le migliore cure possibili. Nella mattinata di ieri in seguito a intervenire è stata Tatiana, la mamma di Federico, che ha parlato di un’intossicazione alimentare da funghi. Poco dopo a rompere il silenzio è stato anche lo stesso rapper, che ha fatto sapere di stare meglio di aver già lasciato l’ospedale.

Nelle ultime ore come se non bastasse a dire la sua è stato anche il primario Nicola Carlucci, il medico che ha assistito il cantante, che intervistato da La Repubblica ha rivelato cosa sarebbe accaduto in ospedale. Stando a quanto dichiarato, pare che Federico sia arrivato in pronto soccorso alle 22.29 con codice arancione. Il rapper accusava dolori addominali ed episodi di vomito e a quel punto è stato avviato un trattamento terapeutico.

In seguito, a notte fonda, le condizioni di Fedez sono migliorate e così il cantante ha deciso di lasciare la struttura, nonostante il medico gli avesse consigliato di rimanere in ospedale per ulteriori esami. Alle 3.51 tuttavia l’artista milanese ha firmato per dimissioni. Il primario ha così aggiunto:

“Dobbiamo sempre interfacciarci con il paziente, ma non è stato possibile completare l’iter diagnostico con qualche accertamento radiologico come poteva essere una Tac. Noi abbiamo prospettato questo esame ma i tempi in pronto soccorso si sarebbero ovviamente dilatati e Fedez ha preferito andare via. Noi dobbiamo comunque rispettare le volontà del paziente e le sue esigenze”.