Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2024

Fedez

Periodo non facile questo per i Ferragnez, che sembrerebbero essere sempre più distanti tra loro. Ieri sera intanto c’è stato il primo red carpet di Fedez dopo la crisi con Chiara Ferragni.

Primo red carpet per Fedez

Da settimane ormai si parla della crisi che ha colpito Fedez e Chiara Ferragni e giorno dopo giorno continuano a emergere indiscrezioni su indiscrezioni. Solo qualche ora fa il rapper e l’imprenditrice digitale si sono riuniti per festeggiare il sesto compleanno del piccolo Leone e naturalmente sui social non sono mancati alcuni scatti della festa. Ciò nonostante, stando a quanto si mormora in rete, pare che i Ferragnez si siano ignorati per tutto il tempo e che a stento si sarebbero rivolti la parola.

Nel mentre Federico si sta anche dedicando al suo lavoro e solo ieri sera è arrivato un nuovo impegno per il cantante. Come di certo in molti sapranno il prossimo 1 aprile su Prime Video arriverà la nuova edizione di LOL – Chi ride è fuori, attesissima da tutto il pubblico. Ancora una volta alla conduzione del programma ci sarà il rapper, ormai volto fisso dello show.

Proprio ieri sera a Roma si è svolta la premiere della quarta stagione di LOL, alla quale hanno partecipato tutti i protagonisti della trasmissione. A prendere parte all’evento è stato naturalmente anche lo stesso Fedez, che ha così fatto il suo primo red carpet dopo la crisi con Chiara Ferragni. Dalle immagini e dai video emersi sui social, il cantante è apparso sorridente ed elegantissimo e pare essersi goduto la serata.

Naturalmente Federico ha deciso, almeno per poche ore, di tenere lontani i problemi con sua moglie e di concentrarsi unicamente sul lavoro. I fan intanto continuano a sperare che torni il sereno tra i Ferragnez e alla coppia facciamo i nostri migliori auguri.