Vincenzo Chianese | 21 Marzo 2024

Dopo un lungo e faticoso percorso, in queste ore Annalisa Minetti si è laureata in Scienze motorie con la votazione di 110 e lode.

Importante traguardo per Annalisa Minetti

Grande gioia per Annalisa Minetti. Nella giornata di mercoledì 20 marzo infatti la cantante, all’età di 47 anni, si è laureata in Scienze motorie. Chi segue l’artista sa bene che negli ultimi anni si è dedicata anima e corpo a questo importante percorso di studi, svolto presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma. Ieri così, dopo aver terminato la triennale, Annalisa ha festeggiato il traguardo della laurea con una votazione di 110 e lode. Momento importantissimo dunque per la cantante, che ha condiviso sui suoi social alcuni degli attimi più belli della proclamazione, che si è svolta online. Ma non solo.

Pochi minuti dopo essersi laureata, Annalisa Minetti ha festeggiato questo traguardo con la sua famiglia e non sono mancate alcune dichiarazioni a caldo. L’artista ha infatti voluto ringraziare non solo suo marito Michele Panzarino, con il quale è sposata dal 2016, ma anche tutte le persone che le sono state accanto in questo arduo percorso. Queste le parole della Minetti, che visibilmente emozionata ha affermato:

“Finalmente ce l’abbiamo fatta, un altro traguardo è stato raggiunto. Ci sono un po’ di ringraziamenti da fare. Devo ringraziare mio marito, che ha ispirato questo percorso. Ringrazio anche voi perché mi avete sostenuto e avete pazientemente aspettato. Questa è anche vostra”.

Non resta che fare tanti auguri ad Annalisa Minetti per la laurea in Scienze motorie. La cantante, che come è noto è affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che portano poco a poco alla cecità, è riuscita a realizzare l’ennesimo sogno e di certo Annalisa è un vero e proprio esempio per migliaia di persone. A lei dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.