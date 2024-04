NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Fedez

In questi giorni Fedez si è trasferito nella sua nuova casa e ha mostrato sui social l’angolo sala giochi. Ad attirare l’attenzione del web è però il flipper dei Ghostbusters, che ha un costo da capogiro.

L’angolo sala giochi di Fedez

Dopo la crisi che ha colpito i Ferragnez, pare che Fedez e Chiara Ferragni abbiano dato il via a un nuovo capitolo. Nelle ultime settimane infatti il rapper e l’imprenditrice digitale, che da anni siamo abituati a vedere insieme, hanno condotto vite completamente differenti, facendo dunque intendere che al momento non sembrerebbe essere possibile un ritorno di fiamma. Ma non solo. Il cantante solo di recente ha annunciato di aver trovato una nuova casa e ha così iniziato ufficialmente il trasferimento.

Dopo una lunga ricerca, Federico si è stabilizzato in un appartamento di 400 mq che si trova in Piazza Castello a Milano, non distante dal bellissimo e gigante attico di CityLife in cui vivono l’influencer e i figli Leone e Vittoria. Negli ultimi giorni nel mentre proprio il rapper ha iniziato a mostrare alcune zone dell’abitazione, che sta arredando a suo piacimento.

A non sfuggire agli occhi attenti del web è stato naturalmente l’angolo sala giochi, che di certo è una delle zone preferite di Fedez. Il cantante ha mostrato i due maxi flipper che si trovano nella sua nuova casa ma ad attirare l’attenzione dei follower è stato il modello dei Ghostbusters firmato Stern. Si tratta di un vero accessorio da collezione che senza dubbio fa gola a tutti i fan del brand. Quello che però in molti non sanno è che questo oggetto ha un prezzo da capogiro. Ma quanto costa dunque il flipper dei Ghostbusters? Trattandosi di un accessorio quasi introvabile, il gioco viene venduto tra i 9.000 e i 10.000 euro.

Insomma pare che Federico non stia badando a spese per arredare la sua nuova casa. I fan tuttavia continuano a sperare che si tratti di una sistemazione provvisoria e che presto tra il cantante e Chiara Ferragni torni il sereno.