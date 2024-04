NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Fedez

Dopo aver trascorso la Pasqua a Dubai insieme a mamma Chiara Ferragni, i piccoli Leone e Vittoria partono per Miami con papà Fedez.

Fedez e i suoi figli volano a Miami

Sappiamo tutti che questo non è periodo semplice per Fedez e Chiara Ferragni. Da ormai settimane il rapper e l’imprenditrice digitale sono più lontani che mai, a seguito della crisi che li ha colpiti. Attualmente tra i due non sembrerebbe esserci possibilità di riconciliazione, al punto che il cantante ha anche annunciato di aver trovato una nuova casa. Ma non solo. Federico e Chiara, per la prima volta da quando sono una famiglia, hanno trascorso la Pasqua separati, segno dunque che i rapporti sono ancora tesi. Proprio l’influencer ha passato questa settimana a Dubai con i suoi figli, mentre il rapper è rimasto a Milano insieme alla sua famiglia e a qualche amico.

Adesso però è il momento di Federico di trascorrere un po’ di tempo con i suoi bambini. Per l’occasione così il cantante questa mattina è in partenza per Miami insieme ai figli Leone e Vittoria e nei prossimi giorni dunque si godrà una vacanza fatta di relax, giochi e risate con i suoi piccoli.

Nel mentre tra qualche giorno Fedez tornerà anche in tv. Come tutti sappiamo infatti la prossima settimana il cantante sarà ospite della nuova edizione di Belve, in partenza questa sera su Rai 2. L’intervista è già stata registrata qualche giorno fa e stando alle prime anticipazioni sembrerebbe che il rapper sia anche scoppiato in lacrime, smentendo i presunti tradimenti a Chiara Ferragni, che di recente hanno alimentato i gossip.

Ma cosa rivelerà dunque Federico a Belve e quali emozioni ci attendono? Non resta che attendere la seconda puntata del programma di Francesca Fagnani per scoprirlo. Appuntamento con l’intervista al cantante a martedì 9 aprile.