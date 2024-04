NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Chiara Ferragni Fedez

Ieri su Prime Video sono arrivati i primi episodi della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori. Tra i protagonisti del programma c’è anche Lucia Ocone, che nel corso del gioco ha fatto riferimento ai Ferragnez.

La battuta sui Ferragnez a LOL

In questi ultimi due mesi si è detto tanto sui Ferragnez che ormai stanno conducendo vite separate. A seguito della crisi che li ha colpiti, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di separarsi e attualmente stanno cercando di capire come superare questo difficile momento cercando allo stesso tempo di tutelare i loro figli. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore il rapper è tornato sul piccolo schermo. Ieri infatti su Prime Video è arrivata la nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori, attesissima da tutto il pubblico.

Anche quest’anno è stato scelto un cast d’eccezione e per la quarta volta di fila a tornare alla conduzione della trasmissione è stato proprio Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo. Attualmente sulla piattaforma streaming sono disponibili i primi 4 episodi, durante i quali non sono mancati momenti epici. Come qualcuno saprà tra i concorrenti c’è anche Lucia Ocone, che è stata protagonista di un momento che non è passato inosservato.

La comica ha infatti vestito i panni della televenditrice Veronika, uno dei suoi più celebri e amati personaggi. Durante il suo sketch però, a sorpresa, la Ocone ha fatto riferimento ai Ferragnez, con una battuta che non è sfuggita al web. Lucia infatti ha affermato: “Fedez lo conosco da tanto. Che rapporti avevamo? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca”.

Prima che si doveva sposare con la secca 😂😂😂⚰️⚰️⚰️⚰️ #LOL4 pic.twitter.com/Wc4iVJ3nBe — IHaveAdream (@SaCe86) April 1, 2024

La battuta di Lucia Ocone ha naturalmente fatto sorridere il web e lo stesso Fedez. Va infatti ricordato che LOL è stato registrato mesi fa, prima dunque che il rapper e Chiara Ferragni si allontanassero. Il pubblico intanto sta già attendendo gli episodi finali della quarta stagione, che verranno rilasciati il prossimo 8 aprile.