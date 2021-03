1 Fedez e lo spoiler della canzone di Sanremo

Tutti ci ricordiamo di quando il rapper ha rivelato, a poche settimane prima dell’inizio del Festival, alcuni secondi del brano che sarebbe dovuto rimanere inedito fino alla presentazione sul palco. Il rischio di squalifica era molto vicino, ma per fortuna alla fine è stato detto che il danno non era così grave da compromettere la partecipazione del cantante e di Francesca Michielin. Ma come è successo tutto questo disastro? Fedez ha raccontato dello spoiler della canzone di Sanremo nel corso di un’intervista.

Sembra che tutto, infatti, sia partito dalla fretta di Chiara Ferragni di uscire di casa. Per tale ragione, mentre montava un filmato di Leone, non si è accorto di aver lasciato un pezzettino in più. Qui di seguito possiamo sentire la storia completa:

[…] Io le dico: “Amore, fammi fare questa cosa. Ci vuole del tempo perché devo stare molto attento”. Lei fa: “No, no, muoviti perché siamo in ritardo”. Non sto dicendo che è colpa di Chiara. Io sto raccontando la storia, non sto dicendo che è colpa di Chiara. Sono i fatti. Non mi accorgo, mentre monto il video, che un pezzettino di sei secondi era rimasto attaccato. Era piccolino, quindi non lo vedevo.

Ma la storia continua, perché Fedez ha postato la canzone di Sanremo proprio in un momento in cui non lo avrebbe più potuto togliere in fretta. Ecco, quindi, cos’altro è accaduto in quella giornata davvero catastrofica.

