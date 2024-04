Gossip

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2024

Fedez

Alcune settimane fa diversi gossip hanno attribuito all’assistente di Fedez una delle cause della rottura con Chiara Ferragni. Adesso così il rapper replica a suo modo alle voci di corridoio.

La simpatica replica di Fedez

Fedez e Chiara Ferragni sono da sempre sinonimo di gossip e in particolare negli ultimi mesi se ne sono dette di ogni sulla coppia. Il rapper e l’imprenditrice digitale infatti hanno dovuto affrontare una dolorosa separazione e solo di recente il cantante, nel corso di una lunga intervista a Belve, ha fatto chiarezza su determinati punti. Ciò nonostante nel corso delle settimane sulla coppia sono emersi pettegolezzi su pettegolezzi, molti dei quali ovviamente non hanno mai trovato conferma. Tra questi c’è anche quello che parlava di un presunto coinvolgimento sentimentale tra Federico e la sua assistente Eleonora Sesana.

Stando alle voci di corridoio infatti il braccio destro del rapper, che da sempre tiene alla sua privacy, sarebbe stata una delle cause che avrebbero scatenato la crisi con la Ferragni. Naturalmente, come si può facilmente intuire, le cose non stanno affatto così e solo nelle ultime ore, a sorpresa, il cantante ha deciso di intervenire per la prima volta sulla questione.

Proprio in occasione del compleanno di Eleonora, Fedez ha replicato per la prima volta ai gossip legati alla sua assistente. Il rapper ha infatti fatto realizzare una simpatica torta con sopra i titoli di diversi articoli che parlavano del presunto flirt con la Sesana. Come si può notare dallo scatto postato sui social da Federico, che ha ovviamente voluto ironizzare sulla situazione, sulla torta appare simpaticamente anche il logo di Novella2000.it (nonostante sul nostro sito non sia mai stato pubblicato un pezzo che commentava questo gossip).

Insomma, con grande ironia il rapper ha voluto sdrammatizzare sulla situazione, mettendo così un punto definitivo a questo insensato pettegolezzo.