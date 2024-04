“Quando è finito il vostro amore?” La risposta di Fedez spiazza e scoppia in lacrime

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Aprile 2024

Belve Fedez

A Belve Fedez scoppia in lacrime dopo una domanda di Francesca Fagnani su Chiara Ferragni e la sua risposta spiazza

In diretta durante la puntata di Belve, Fedez in lacrime parla della crisi con Chiara Ferragni. Alla domanda “quando è finito davvero il vostro amore?“, il rapper ha spiazzato tutti, lasciandosi andare al pianto.

Fedez in lacrime a Belve

La puntata di questa sera a Belve ha visto la presenza di Fedez come uno degli ospiti più attesi di questa edizione. Dalle anticipazioni abbiamo visto già alcuni degli argomenti trattati dal rapper, dalla causa della crisi con Chiara Ferragni, per passare ai momenti difficili del passato.

Ma c’è un altro nodo cruciale della chiacchierata tra Francesca Fagnani e Fedez, ovvero il momento in cui tra le lacrime il rapper ha parlato tra le lacrime della storia con Chiara Ferragni. In tanti hanno dubitato che ci fosse un’operazione di marketing dietro questa situazione e che, di conseguenza, sia tutto preparato. Il rapper non si sente però d’accordo con questo:

“La nostra relazione si pensa ci siano delle dietrologie. Come se fosse tutto un calcolo. Cosa devo dire? Devo giustificare delle illazioni? Non mi sorprendo. Qualcuno ha detto anche che ho strumentalizzato la malattia, ma non mi stupisce. Molte cose mi hanno fatto male”.

Francesca Fagnani a questo punto ha domandato “quando è finito l’amore” tra lui e Chiara Ferragni. A questo punto Fedez ha spiazzato, cercando di evitare la domanda. Poi, poco dopo, è scoppiato in lacrime: “Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente“.

Ancora Fedez ha detto tra le lacrime: “Ci tengo a dire che comunque vada Chiara sarà sempre la mamma dei suoi figli. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei bambini”. Così Fedez ha chiuso il discorso su Chiara Ferragni.