Fedez avvistato con la tiktoker Giulia Ottorini in California: flirt in corso? Gli indizi raccolti dal web

Gossip

Nicolò Figini | 16 Aprile 2024

Fedez

Stando alle ultime voci che si stanno rincorrendo sul web Fedez potrebbe starsi frequentando con l’influencer Giulia Ottorini. Ecco che cosa sta succedendo.

Fedez ha un flirt con Giulia Ottorini?

Fedez al momento si trova negli Stati Uniti per godersi un po’ di relax partecipando al Coachella, noto festival americano che si tiene in California. Qui lo abbiamo visto insieme a Paris Hilton e ha anche pubblicato alcune foto senza veli che hanno fatto il giro del web.

Dopo l’intervista a Belve e dopo aver passato qualche giorno a Miami con i figli, quindi, si sta godendo un po’ di tempo per sé. E come spesso accade sono cominciate a girare alcune indiscrezioni sui social, le quali lo collegherebbero a una nota influencer italiana: Giulia Ottorini.

Si tratta di una famosa tiktoker bolognese di 22 anni che avrebbe fatto girare la testa al rapper, o almeno così si vocifera. Non ci sono certezze in merito a questa storia, ma solamente delle ipotesi nate dai social. Qui sotto possiamo vedere due foto in cui Federico e Giulia, in momenti diversi, si scattano insieme alla stessa guardia di sicurezza.

Fedez e il presunto flirt con Giulia Ottorini

Grazie a questa immagine in molti hanno cominciato a pensare che i due potessero trovarsi nello stesso posto. Per non parlare di una fotografia che li ha immortalati mentre stavano uscendo insieme da un negozio di Los Angeles. Ovviamente potrebbe trattarsi semplicemente di un’amicizia e questa sempre l’ipotesi più plausibile, soprattutto perché non li abbiamo mai visti in atteggiamenti intimi e non hanno mai rilasciato dichiarazioni direttamente.

Ultimo indizio raccolto dagli utenti del web, infine, sarebbe un video pubblicato da Giulia stessa all’interno del quale si legge: “Quando avete una relazione segreta ma ti ha salutato in pubblico“. In molti hanno subito fatto il collegamento con Fedez, ma non sappiamo se ciò corrisponda alla verità. La tiktoker potrebbe star parlando di qualsiasi altra cosa scollegata ai fatti appena riportati. Vi terremo aggiornati.