1 La risposta di Fedez a un hater

Come ben sappiamo Fedez è stato colpito da un tumore al pancreas. Ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e a un periodo di cure molto intense per poter tornare a esibirsi sul palco. Oggi sta meglio e il 28 giugno porterà in scena un concerto benefico a Milano insieme al ritrovato amico J-Ax. Insieme a loro tantissimi altri artisti e amici. Questo evento andrà in onda anche su Italia 1 in diretta. Fatto sta che un personaggio molto seguito come lui, nonostante venga sommerso da amore da parte dei fan ogni giorno, a volte rischia di incappare anche in degli hater.

Oggi siamo qui a parlare proprio di un evento spiacevole che è capitato su Twitter. Un utente, infatti, ha ricondiviso una fotografia nella quale vediamo il rapper e J-Ax mentre stanno presentando il concerto che abbiamo accennato poc’anzi. Nella descrizione è stato scritto: “Ma non era in punto di morte?“. Allora Federico, vedendo ciò, ha replicato: “No. Però tu sei un cogl**ne“. Moltissimi i messaggi di sostegno verso Fedez. Qualcuno ha scritto: “Può non piacerti come artista, ma è una battuta profondamente infelice da fare a un uomo giovane di 32 anni e papà di due bimbi piccoli“.

Altri, invece, hanno commentato: “Ma perché circola tutto questo odio nel mondo non lo capirò mai” o ancora: “Ti prego non farla passare liscia a quelli nei commenti“. C’è anche chi ha proposto, ironicamente, un metodo per risolvere il problema degli hater: “Prima di iscriversi ad un social dovrebbe esserci un test per misurare il QI. In base al risultato ci sono 3 possibilità: commentare i contenuti ed esprimere le proprie idee, leggere e mettere solo mi piace o non puoi iscriverti“.

Le notizie su Fedez, però, non terminano qui…