1 La rivelazione di Fedez

Qualche ora fa è accaduto quello che tutti stavano aspettando da anni: Fedez e J-Ax hanno annunciato che dopo 4 anni di silenzio hanno fatto finalmente pace e sono tornati in buoni rapporti. Ma non solo! I due artisti hanno anche annunciato l’arrivo di un concerto benefico che si terrà il prossimo 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. All’evento, al quale il pubblico potrà partecipare in maniera gratuita, prenderanno parte anche diversi artisti italiani, tra cui Myss Keta, Tananai, Ghali, Dargen D’Amico e tanti altri. Come se non bastasse in queste ore Federico ha anche rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha parlato del ritrovato rapporto con il suo collega e amico. Ma non solo. Il rapper ha anche svelato che J-Ax è stato tra i primi a sapere del suo tumore, e in merito ha affermato:

“Per me è stato fondamentale averlo vicino. Il giorno in cui, dopo un normale controllo, hanno trovato la massa tumorale avevo appuntamento con lui, quindi è stato tra i primi a saperlo, dopo la mia famiglia. La prima volta che ci siamo parlati di nuovo (lui aveva anche bloccato il mio numero), siamo stati al telefono per sei ore, in cui abbiamo tirato fuori tutto. Ma i tempi erano maturi per andare oltre e concentrarci su quello che di bello c’era stato nella nostra amicizia”.

Come se non bastasse Fedez ha anche parlato della possibilità di un riavvicinamento con Fabio Rovazzi, e in merito ha dichiarato:

“In qualche modo c’è già stato: ci sono dei video in cui si vede che ci siamo incontrati a un concerto e ci siamo parlati un po’”.

Non è finita qui. Nel corso dell’intervista infatti Fedez ha anche svelato come sta dopo il tumore, e in che modo le sue priorità oggi sono cambiate. Andiamo a leggere le sue parole.