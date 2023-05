NEWS

Nicolò Figini | 22 Maggio 2023

Fedez

I figli di Fedez sono stati battezzati?

Fedez è un padre e un marito amorevole. Lo vediamo tramite i social, con i quali documenta tutta la sua vita privata, e anche attraverso la serie TV The Ferragnez. Molto spesso i protagonista dei filmati che gira su Instagram sono i suoi bambini, Leone e Vittoria. I figli sono davvero molto amati dei fan della coppia e molto spesso vengono poste delle domande proprio su di loro.

Proprio questa mattina, infatti, il rapper ha replicato ad alcuni quesiti che gli sono arrivati nel corso di una diretta sui social. Qualcuno gli ha chiesto se Leone e Vittoria sono stati battezzati. Federico ha risposto di no, in quanto lui e Chiara Ferragni non credono nel cattolicesimo e si considerano atei. Nemmeno il loro matrimonio, infatti, è stato celebrato in chiesa.

Tra i vari altri argomenti che Fedez ha toccato, poi, c’è stata un’ampia parentesi dedicata a “Muschio Selvaggio” per quanto riguarda gli ospiti che il suo pubblico vorrebbe vedere. Tra questi, per esempio, anche Maria De Filippi. Pare che il rapper l’abbia invitata e la conduttrice abbia anche accettato. Tuttavia ha posto una precisa condizione: sarebbe dovuto andare lui a Roma.

Purtroppo Federico non è riuscito a organizzarsi e l’intervista è saltata. Tra le altre persone citate, poi, chi era sintonizzato in quel momento ha sentito il nome di Harry Styles (che sta cercando in tutti i modi di portar a “Muschio Selvaggio” da tempo) e anche quello di Rocco Siffredi.

Vedremo se nella prossima diretta Fedez racconterà altri aneddoti del genere. Vi terremo informati. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.