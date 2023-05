NEWS

Nicolò Figini | 22 Maggio 2023

Fedez

Fedez parla di Maria De Filippi a Muschio Selvaggio

Questa mattina Fedez ha fatto una lunga diretta su Instagram all’interno della quale ha risposto a varie domande dei suoi fan. Tra queste moltissime riguardavano “Muschio Selvaggio“. Non solo c’era gente che voleva sapere cos’è davvero successo tra lui e Luis Sal, ma altri hanno chiesto se intervisterà mai alcuni personaggi famosi.

Tra loro possiamo, per esempio, citare Harry Styles. Il rapper in questo caso ha affermato di starci lavorando da diverso tempo, ma ancora non è riuscito a organizzare nulla. Vedremo se prossimamente riceverà delle buone notizie in merito.

Tra coloro che invece forse non intervisterà mai nel suo podcast c’è Rocco Siffredi, in base al suo racconto infatti, pare che l’attore di film per adulti abbia chiesto un compenso. Il fatto è che gli ospiti di “Muschio Selvaggio” non ricevono alcun cachet.

Fedez, quindi, ha continuato rispondendo anche a una domanda su Maria De Filippi. Non moltissimo tempo fa il rapper era stato ospite in una puntata del pomeridiano di Amici per la prima volta in vita sua. Forse è stato proprio in quell’occasione che le ha chiesto di apparire sul podcast.

Maria De Filippi aveva accettato, ma aveva anche posto una condizione. Federico sarebbe dovuto scendere a Roma da Milano per condurre da lì la chiacchierata. Purtroppo, forse a causa di altri impegni, non è riuscito a organizzare e l’intervista è saltata. Al momento non sappiamo se ne sia stata programmata un’altra.

A voi piacerebbe vedere la De Filippi a “Muschio Selvaggio? Fatecelo sapere con un commento. Questo è tutto quello che sappiamo. Nel caso in cui ne dovessimo sapere di più non esiteremo a tenervi aggiornati. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.