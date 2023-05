Belen Rodriguez mostra le sue scarpe e le sue borse griffate

NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Il ricco armadio di Belen Rodriguez

Sono anni ormai che Belen Rodriguez è una delle conduttrici più amate e seguite della tv. Come sappiamo la showgirl argentina è anche una vera icona di stile, e nel corso del tempo ha sfoggiato outfit mozzafiato, con scollature provocanti e tacchi vertiginosi. Belen ha più volte dimostrato di amare gli accessori, e solo di recente ha aperto le ante del suo armadio, mostrando ai follower la sua preziosa collezione di scarpe e borse griffate. Come i fan più attenti hanno notato, la Rodriguez ha scarpe di ogni tipo, dai classici décolleté, alle slingback, ai sandali, fino ad arrivare alle calzature “top secret”. Tra i marchi spuntano Alevi Milano, Ninalilou, Le Silla e Giuseppe Zanotti.

A saltare all’occhio però sono state le borse di Belen, che hanno conquistato il web. La showgirl ne ha infatti di ogni modello, dalle mini, alle classiche, fino alle shopper. Anche in questo caso si parla di grandi griffe, da Chanel a Fendi. In particolare però i follower hanno prestato attenzione a delle particolari borse, il cui costo è notevole.

A non passare inosservata è stata una Cassette di Bottega Veneta, il cui prezzo è di 3.500 euro. Nella collezione di Belen Rodriguez si intravede anche il manico rigido di una Le Grand Chiquito di Jacquemus, che costa 790 euro. Non mancano anche le due Chanel nere in pelle martellata, una versione pochette, il cui prezzo è di 1.410 euro, e una classica con l’iconica doppia C gold sulla chiusura.

Non manca anche un modello vintage in velluto bordeaux decorato con micro cristalli lungo le cuciture. Ma quanto costa questa bellissima borsa? Sui siti di usato di lusso questo modello viene venduto a oltre 4.500 euro. Impossibile non notare anche una minibag total white sempre in pelle martellata ma col manico rigido, che costa 5.600 euro. Insomma la collezione di Belen fa invidia ai più, e di certo tutti sognano un armadio come quello della conduttrice.