Vincenzo Chianese | 21 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Anche Chiara Ferragni si sarebbe preoccupata per le condizioni di salute di Fedez e avrebbe chiamato l’ex suocera

In queste ore si è tanto parlato della salute di Fedez, che tuttavia ha già rotto il silenzio facendo intendere di stare meglio. Stando a quanto si mormora però pare che anche Chiara Ferragni si sarebbe preoccupata per il rapper e avrebbe chiamato la sua ex suocera.

La preoccupazione di Chiara Ferragni

Nonostante la dolorosa separazione avvenuta qualche mese fa, pare che ci sia ancora del grande affetto tra Chiara Ferragni e Fedez, che di recente ha vissuto momenti non semplici. Nella giornata di ieri infatti è giunta voce che le condizioni di salute del rapper si fossero aggravate e a quel punto è scattata la preoccupazione generale. Tuttavia lo stesso Federico ha deciso di intervenire sui social, facendo chiarezza sulla situazione. Il cantante ha così annunciato di stare bene, pur avendo avuto qualche piccolo problema, e in merito ha affermato:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Nonostante lo spavento dunque pare che Fedez stia bene e che al momento stia recuperando le energie. Poco fa però è giunta voce che, come riporta Il Messaggero, anche Chiara Ferragni si sia preoccupata per il cantante. Stando a quanto si legge sembrerebbe che l’imprenditrice digitale abbia fatto una chiamata alla sua ex suocera Tatiana, madre di Federico, per accertarsi delle condizioni di salute del cantante.

Nonostante la separazione del resto tra l’influencer e il rapper rimane un grande affetto e pare dunque logico che la Ferragni abbia voluto informarsi di quanto accaduto al padre dei suoi figli. Per molti questo potrebbe essere un primo segnale di riavvicinamento. Tuttavia al momento non possiamo sapere cosa accadrà tra Chiara e Fedez, nonostante tutti noi speriamo ardentemente in un ritorno di fiamma.