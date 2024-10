Sul web in molti si sono chiesti: chi è l’attrice che interpreta Deva in La Rosa della Vendetta? Il suo nome è Melis Sezen, ha 27 anni e uno spiccato talento. In questo articolo vogliamo presentarvela meglio, andando a scoprire tutto ciò che la riguarda come età, altezza, vita privata, marito, carriera e Instagram.

Chi è Melis Sezen

Nome e Cognome: Melis Sezen

Data di nascita: 2 gennaio 1997

Luogo di nascita: Silivri (Turchia)

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice e modella

Fidanzato: Melis non sappiamo se ha o meno un marito o è fidanzata

Tatuaggi: Melis non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @melissezen

Melis Sezen età, altezza e peso

Se vi state chiedendo: chi è l’attrice che interpreta Deva ne La Rosa della Vendetta, eccoci qui a sfatare la vostra curiosità! Lei è una modella e attrice molto amata in Turchia e si chiama Melis Sezen. Quanti anni ha, dov’è nata e quali sono le sue origini?

Melis sappiamo che è nata a Silivri il 2 gennaio 1997, quindi la sua età è di 27 anni. É del segno zodiacale del Capricorno. Su altezza e peso possiamo dire che è alta 1 metro e 72 centimetri e ha un peso pari a 56 kg.

Come vedremo più avanti, ha portato avanti gli studi universitari, parla molto bene anche l’inglese e parallelamente alla carriera d’attrice di grande successo è anche modella. Queste le prime info sulla sua biografia.

Vita privata

Che origini ha Melis Sezen? L’attrice arriva da una famiglia di imprenditori di origini greche (per parte di madre), albanesi e macedoni (da parte di suo papà).

Chi sono i genitori dell’attrice? Sua madre si chiama Nursel e suo padre Cüneyt! Aggiungiamo anche che ha un fratello minore di nome Polat. Tutti loro hanno sempre sostenuto Melis nella sua scelta d’intraprendere la carriera d’attrice, da quando aveva appena 12 anni con i primi spettacoli teatrali. Sono stati loro infatti a iscriverla al Müjdat Gezen Art Center.

E della vita privata che si dice? Melis Sezen ha un fidanzato o un marito? I rumor sul suo conto sembrano essere diversi, ma non è mai arrivata una conferma o smentita da parte sua di una relazione in corso.

Dove seguire Melis Sezen Deva de La Rosa della Vendetta: Instagram e social

Tra i social in cui potete seguire Melis Sezen de La Rosa della Vendetta c’è certamente Instagram. Con questa piattaforma informa i suoi fan di tutti i suoi movimenti e progetti della carriera da attrice e modella.

Carriera

Lo dicevamo anche prima, la carriera di Melis Sezen è iniziata quando era ancora una bambina di appena 12 anni. Durante l’adolescenza ha iniziato a studiare al Müjdat Gezen Art Center, con i primi spettacoli teatrali.

Terminati gli studi alla Selimpaşa Atatürk Anatolian High School, ha avuto un ruolo nella commedia Cümbüş-ü Hospital al teatro Ali Solmaz di Silivri. In seguito si è laureata in media e arti visive all’Università di Koç.

La sua carriera è iniziata nel 2016 in TV grazie a numerose serie televisive, che le hanno aperto poi le porte del cinema. Tra i ruoli di spicco ricordiamo ovviamente i suoi personaggi in Come Sorelle e La Rosa della Vendetta.

Grazie ai suoi personaggi ha ricevuto anche delle candidature ad alcuni importanti premi e vinti alcuni di essi.

Programmi TV

Prima di soffermarci alla sua carriera di attrice, è bene ricordare che Melis Sezen, Deva de La Rosa della Vendetta, è stata protagonista anche di alcuni programmi televisivi.

Pensiamo per esempio al suo ruolo di giurata in Maske Kimsin Sen? su Fox, nel 2022 ed è stata guest star di O Ses Türkiye Yılbaşı Özel su TV8 nel 2022.

Infine nel 2024 è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

Film e serie TV con Melis Sezen

Sapete in quali film ha lavorato Melis Sezen, Deva de La Rosa della Vendetta? Vi rinfreschiamo la memoria, ricordando che la sua prima apparizione in una pellicola risale al 2018 con Tilki Yuvası e Bold Pilot – Leggenda di un campione. In seguito l’anno successivo ha recitato in Dünya Hali e Mucize 2: Aşk.

Nel 2020 e 2021 invece è stata protagonista in Kovala e Tilki Yuvasi. Più recenti, che risalgono al 2024 sono invece Masha’s Mushroom e Bir Cumhuriyet Şarkısı.

Mentre invece in TV ha recitato in serie TV e miniserie come Arkadaşlar İyidir (nel 2016); Hayat Bazen Tatlıdır (2016-2017); Siyah İnci (2017-2018); Leke (2019); Come sorelle – Sevgili Geçmiş (2019); Ya İstiklal Ya Ölüm (2020). Poi abbiamo ancora Sadakatsiz (2020-2022) e La rosa della vendetta – Gülcemal (2023)

In carriera è stata protagonista anche di altri progetti come İçten Sesler Korosu, una web serie su YouTube nel 2019. In seguito su Netflix l’abbiamo vista in Fatma nel 2021 e infine Ten su Disney Plus nel 2024.

Come sorelle

Prima di arrivare sul set de La Rosa della Vendetta, Melis ha interpretato un altro ruolo. Ricordate la serie TV, trasmessa sempre su Canale 5, dal titolo “Come sorelle”? Ebbene i più ricorderanno senza dubbio la presenza di Melis Sezen prestare il suo volto al personaggio Deren Kutlu nella soap.

Melis Sezen è Deva La Rosa della Vendetta

Tra le serie più recenti, sappiamo che nel 2023 è stata grande protagonista della serie turca, arrivata poi anche su Canale 5.

Nel dettaglio parliamo de La Rosa della Vendetta (in origine Gülcemal), dove Melis Sezen è stata protagonista nei panni di Deva Nakkaşoğlu.

Al suo fianco nei panni di Gülcemal Şahin è l’amatissimo attore turco, Murat Ünalmış (che abbiamo ben conosciuto anche in Terra Amara).