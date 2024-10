In Terra Amara ha interpretato il personaggio di Demir Yaman. Mentre ne La Rosa della Vendetta l’abbiamo visto nei panni di Gülcemal. Ma chi è Murat Unalmis e cosa sappiamo sul suo conto? Qui di seguito vi proponiamo tutte le curiosità: età, altezza, vita privata, fidanzata, fratello e dove seguirlo su Facebook e Instagram.

Chi è Murat Unalmis

Nome e Cognome: Murat Unalmis (scritto Murat Ünalmış)

Data di nascita: 23 aprile 1981

Luogo di nascita: Kayseri (Turchia)

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 92 centimetri

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: attore

Ex moglie: Murat è stato sposato con l’attrice Birce Akalay

Moglie: Murat si è sposato nel 2023 con Nutiye Akar

Figli: Murat non ha figli

Tatuaggi: Murat non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @mrtunlms

Murat Unalmis età e altezza

Tante le domande che attanagliano il web alle quali vogliamo rispondere: Come si chiama Demir nella vita reale? Quanti anni ha, dov’è nato Murat Unalmis di Terra Amara? L’attore che interpreta il personaggio di Demir è nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, in Turchia. La sua età oggi è di 43 anni. È del segno zodiacale del Toro.

Qualcuno si domanda quanto sia alto Murat? Ebbene l‘altezza dell’attore corrisponde a 1 metro e 92 centimetri o poco più. Non conosciamo il peso.

Altri aspetti rilevanti della sua biografia noti a tutti è che Murat Unalmis ha trascorso l’infanzia in Anatolia, in una zona tranquilla dove per la maggiore ci si occupa di allevamento e agricoltura.

Dopo aver frequentato il liceo, l’attore di Terra Amara si è trasferito a Istanbul, dove ha frequentato l’Università di Marmara. Qui ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale. Si è iscritto poi all’accademia di recitazione della sua città.

Non abbiamo informazioni su un ipotetico fratello. Se invece vi state chiedendo dove abita Murat Unalmis? Dovrebbe vivere a Istanbul.

Vita privata

Purtroppo non si conosce molto della vita privata di Murat Unalmis. Gülcemal de La Rosa della Vendetta è molto restio dal raccontarsi. Anche dai suoi profili social non traspare nulla.

Attualmente Murat Unalmis è impegnato. Ci sono indizi su una fidanzata. Anche se in esclusiva a Verissimo ha dichiarato che c’è una persona nella sua vita e si tratta di un’ex giocatrice di basket, di nome Nutiye Akar con la quale è convolata a nozze nel 2023, come da lui stesso annunciato via social. Sappiamo però che ha un matrimonio alle spalle.

Chi è la moglie di Murat Unalmis? In passato infatti ha avuto un una storia d’amore con Birce Akalay. I due si sono conosciuti sul set di Yer Gök Aşk e si sono sposati nel 2011. Dopo appena un anno, a causa di incompatibilità caratteriali, si sono separati.

Murat Unalmis ha figli? L’attore non ha figli, anche se desidera creare una famiglia.

Tra le curiosità sull’attore possiamo dirvi che gli orologi indossati in Terra Amara dal personaggio di Demir provengono dalla sua famiglia.

In passato, quando era ancora un ragazzo, era un giocatore di basket. Un infortunio però ha compromesso la sua possibile carriera in questo sport. Sbirciando su Instagram abbiamo notato che da tanti anni ha una passione per il clarinetto, strumento che suona molto bene.

Dove seguire Murat Unalmis di Terra Amara: Instagram e social

Su Instagram Murat Unalmis è abbastanza popolare ed è possibile seguirlo sul suo account ufficiale. Qui condivide tutto ciò che riguarda il suo lavoro. Ci sono anche degli scatti di vita privata, ma sono molto rari e comunque non in grado di farci comprendere qualcosa sul suo mondo lontano dai riflettori.

Grazie al personaggio di Demir Yaman, l’attore ha conquistato un pubblico più ampio, così come avvenuto per Gülcemal in seguito.

E su Facebook e Twitter? Sul primo social menzionato Murat Unalmis ha una pagina ufficiale, mentre sulla seconda piattaforma ci sono svariati profili. Probabilmente però si tratta solo di pagine fan.

Carriera

Prima di avviare la sua carriera da attore, Murat Unalmis era un giocatore di basket. Da ragazzo infatti aveva intrapreso questa strada, interrotta poi da un infortunio. Successivamente, dopo il diploma, ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale. La passione per la recitazione l’ha spinto poi a iscriversi all’accademia.

Questo pian piano, come vedremo, gli ha permesso di diventare un attore molto amato, anche se il maggior successo l’ha avuto proprio grazie a Terra Amara e il suo Demir.

Segnaliamo poi che in carriera grazie alla serie che gli ha dato maggiore popolarità, quindi parliamo appunto di Terra Amara, Murat ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Per Murat Unalmis, Demir Yaman di Terra Amara, non mancano le ospitate nei programmi TV. Tra le notizie più recenti sul suo conto segnaliamo la sua presenza il 17 settembre a Verissimo.

Altra curiosità sull’attore è che tra i suoi registi preferiti ci sono Nuri Bilge Ceylan e Cristopher Nolan.

Film e serie TV

Quali sono tutti i film al cinema dove abbiamo visto recitare Murat Unalmis prima di Terra Amara? Eccoli qui in elenco: Celal Oğlan (2004); Gecenin Kanatları (2009); Ho visto il sole (Güneşi Gördüm) (2009); New York’ta Beş Minare (2010) e Il platano (Çinar Agaci) (2011)

E i film e serie TV dove ha lavorato per il piccolo schermo? Vediamole insieme, la primissima risale al 2003, come mostrato qui sotto:

Sınırlı Aşk (2003); Kurşun Yarası (2003); Deli Duran (2005); Üç Kadın (2005); Şöhret (2005-2007); Sır Gibi (2007); Rüzgâr (2008); Kasaba (2009-2010); Yer Gök Aşk (2010-2012); Babalar ve Evlatlar (2012); İnadına Yaşamak (2013-2014); Seddülbahir 32 Saat (2016); Sevda Kuşun Kanadında (2016-2017); Deli Gönül (2017); Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) (2018-2021); Gokturkler Asya’nin Efendileri (2023); Gülcemal (2023)

Murat Unalmis, Demir Yaman di Terra Amara

Dal 2018 al 2021 Murat ha prestato il suo volto a Demir Yaman in Terra Amara.

In origine Bir Zamanlar Çukurova, la serie è stata distribuita oltre i confini turchi con un titolo differente In Italia la conosciamo come Terra Amara. Lo show va in onda regolarmente su Canale 5. Accanto a lui hanno recitato attori come Hilal Altınbilek ( nel ruolo di Züleyha Altun) ed Uğur Güneş ( che il pubblico conosce come Yilmaz Akkaya). Poi ancora Selin Yeninci, Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre, Nazan Kesal, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu, Aras Senol e Selin Genç.

La Rosa della Vendetta

Successivamente Unalmis nel 2023 ha recitato anche in Gokturkler Asya’nin Efendileri e Gülcemal (anche quest’ultima trasmessa su Canale 5.