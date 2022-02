1 Lo scontro tra Salmo e Fedez

Prima di vedere la foto in cui hanno fatto pace, bisogna fare un passo indietro e capire perché Salmo e Fedez hanno litigato. Il tutto risale all’estate del 2021 quando il primo ha annunciato di voler fare un concerto segreto in Sardegna, totalmente gratuito. Siccome la pandemia, come oggi, era ancora in corso gli assembramenti non erano permessi e tanti artisti si sono schierati contro la decisione di non rispettare le guide igienico-sanitarie date dal Governo. Tra questi anche Fedez:

Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici, rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene). […] E non pensiate di fare di tutta l’erba un fascio. Perché è inaccettabile che le stro****e di pochi ricadano su un intero settore che attende di ripartire da due anni.

Salmo, quindi, aveva risposto alle critiche sollevate da Fedez e altri in questo modo: “Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole“. Nonostante i botta e risposta che sono durati per qualche giorno, alla fine si è smesso di parlarne. Del loro rapporto non se n’è saputo più nulla fino a oggi, quando il marito di Chiara Ferragni non ha pubblicato uno scatto con Salmo.

Qui sopra li vediamo a cena insieme, seduto a un tavolo, circondati da cibo e calici di vino. Sopra di loro la scritta “quasi amici“, che simboleggia il loro riavvicinamento. Continua…